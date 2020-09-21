لاشين : تحالف المستقلين يخوض الإنتخابات تحت شعار لا لسيطرة المال السياسي

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 03:50 م
محمد لاشين
محمد لاشين
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أكد محمد لاشين، عضو الهيئة العليا رئيس شباب تحالف المستقلين، اليوم الإثنين، أن التحالف سيخوض الإنتخابات القادمة علي جميع القوائم في القطاعات الأربعة علي مستوي الجمهورية، مؤكدًا سنخوض الإنتخابات تحت شعار لا للإستحواذ لا لسيطرة المال السياسي .

وأشار لاشين في تصريحات صحفية، أن عربدة رأس المال في معترك السياسة ليس من صالح الدولة المصرية التي تقف علي مسافة واحدة من جميع المرشحين، وأن ممارسات الحزب الواحد التي ينتهجها حزب مستقبل وطن ومحاولته الإستحواذ جعلت الكثيرين من قيادته يتواصلون معانا للإنضمام للتحالف.

وأعلن رئيس شباب تحالف المستقلين، أن سخطهم وسخط المصريين من تلك الممارسات التي كانت سببا في خلافات حزب الوفد العريق وتفتيت هيئته العليا ومطالبة الوفديين برحيل المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد.

يذكر أن تحالف المستقلين يضم اللواء صبري سراج نائب رئيس نادي الزمالك الأسبق، والدكتور هشام عناني، رئيس حزب المستقلين الجدد، والدكتور عمرو عبدالحكيم عامر، نجل المشير عامر، ونهلة عبد العزيز، رئيس القناة الثانية، والدكتور عمرو عبدة، ومحمد لاشين، مؤسس حركة فرسان الميدان، والدكتورة رباب الششتاوي.

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