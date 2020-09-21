محافظ بورسعيد يلتقى رئيس الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف لمناقشة تطهير الترع والمصارف

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 03:48 م
بوابة الفجر
محمد عزام
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التقى اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأثنين، عاشور راغب رئيس الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف الصحى، وذلك لمناقشة تطهير الترع والمصارف ومتابعة الاستعدادات الخاصة بموسم الشتاء فيما يتعلق بالتعاون مع المحافظة للارتقاء بمستوى محطات الصرف الصحى والترع والمصارف، وذلك بديوان عام المحافظة.بحضوى اللواء يوسف الشاهد سكرتير عام محافظة بورسعيد.

واستمع المحافظ لعرض موجز من رئيس الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف حول الجهود المبذولة للارتقاء بمشروعات الصرف الصحى وخطط تطهير الترع والمصارف وذلك فى إطار استعدادات الدولة لمواجهة تأثيرات مناخ فصل الشتاء ومواجهة أى آثار ناتجة عن هذه التغييرات المناخية.

ورحب المحافظ برئيس الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف، مؤكدا ترحيبه بكافة التعاون والدعم المقدم من الهيئة للارتقاء بمشروعات الصرف بما يخدم خطة المحافظة الحالية والتى تشهد اعمال تطوير ورفع كفاءة بعدد من محطات الصرف الصحى فى مختلف الأحياء.

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