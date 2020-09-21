عبد الحفيظ: لن نبخل بنقطة عرق للفوز بلقب إفريقيا.. وهذه حقيقة عودة أحمد حمدي إلى الأهلي

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 03:45 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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كشف سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالأهلي، حقيقة إستعادة أحمد حمدي من نادي الجونة، في الموسم المقبل.


وقال عبدالحفيظ في تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر: : "كل الأمور مطروحة بالنسبة للاعبين المعارين، وهناك بند يمنح الأهلي أحقية إعادة حمدي مقابل دفع مبلغ مالي، وكل تركيزنا حاليا في مباراة الوداد المغربي، لم نفتح ملف اللاعبين الجدد حتى الآن".


وتطرق للحديث عن أزمة كهربا، وقال:" هناك حدود في التعامل، انتهت أزمة كهربا نهائيا وتم التعامل مع الحدث في وقتها، وفرض عقوبة مالية وأغلق الموضوع تماما، البعض يحاول تضخيم بعض الأمور، قد تحدث في أي فريق كرة".


وتابع: "البعض يتحدث عن أزمات وخناقات، البعض يتحدث عن رحيل لاعب ممتد لاربع سنوات، لا يوجد أي شروط جزائية في عقد أي لاعب مع الأهلي، فكيف سيرحل، لا يوجد سوى وليد آزارو الذي ينتهي عقده الموسم المقبل".


وحول توقعاته لبطولة إفريقيا، قال: "هناك عدة أمور أتفاءل بها وهي تتويج بايرن ميونخ بلقب دوري أبطال أوروبا، لكن لابد أن نعمل بجدية، لن نقصر ولن نبخل بنقطة عرق، الجميع يتمني تتويج الفريق باللقب سواء الجماهير أو مجلس الإدارة أو اللاعبين والجهاز الفني".

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