نشاط للرياح وأمطار رعدية.. الأرصاد تُحذر من طقس الغد

نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الثلاثاء، على مدن ومحافظات الجمهورية، حيث جاءت التوقعات كالتالي:





طقس الثلاثاء نهارًا





شبورة مائية صباحًا، طقس مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على القاهرة.





طقس معتدل على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على السواحل الغربية.





طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء والرياح نشطة تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.





طقس مائل للحرارة على شمال الصعيد، والرياح نشطة.





طقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة تنشط على غرب جنوب الصعيد.





طقس الثلاثاء ليلًا:





طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري.





طقس لطيف على السواحل الشمالية.





طقس لطيف على شمال الصعيد.





طقس معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.





الظواهر الطبيعية





أمطار خفيفة (30% تقريبًا) على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية.





أمطار متوسطة (20% تقريبًا) تكون رعدية أحيانًا على مناطق متفرقة من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.





الوصف الفني لخرائط الطقس





يتأثر شمال البلاد حتى شمال الصعيد بامتداد مرتفع العروض الوسطى، بينما يتأثر جنوب البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمي.





وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدًا، القاهرة العظمي 34 درجة والصغرى 23 درجة، والإسكندرية العظمي 30 درجة والصغرى 24 درجة، ومطروح العظمي 29 درجة والصغرى 22 درجة، وسوهاج العظمي 39 درجة والصغرى 24 درجة، وقنا العظمي 42 درجة والصغرى 26 درجة، وأسوان العظمي 43 درجة والصغرى 28 درجة، وسانت كاترين العظمي 30 درجة والصغرى 20 درجة.





واستعرض برنامج صباح الخير يا مصر، عبر القناة الأولى، الفضائية المصرية، حالة الطقس اليوم الاثنين.





وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون طقس اليوم مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري، مع رطوبة ستصل لـ 75%، وستشهد السواحل الشمالية طقسًا معتدلًا، وسيكون الطقس شديد الحرارة على جنوب سيناء، والرياح معتدلة.





ويتوقع خبراء الأرصاد أيضًا، أن يكون الطقس شديد الحرارة في شمال الصعيد وأن تكون الحرارة معتدلة، وشديد الحرارة في جنوب الصعيد، أما ليلًا، فإن الطقس سيكون لطيفًا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ومعتدلًاعلى جنوب الصعيد، وهذا بيان بدرجات الحرارة في بعض محافظات الجمهورية:

القاهرة العظمى 34 والصغرى 25

الإسكندرية العظمى 30 والصغرى 24

مرسى مطروح العظمى 29 والصغرى 21

بورسعيد العظمى 32 والصغرى 25

دمياط العظمى 31 والصغرى 25

الإسماعيلية العظمى 35 والصغرى 23

السويس العظمى 35 والصغرى 23

العريش العظمى 32 والصغرى 24

طابا العظمى 34 والصغرى 26

سانت كاترين العظمى 32 والصغرى 21

شرم الشيخ العظمى 39 والصغرى 30

الغردقة العظمى 38 والصغرى 28

الفيوم العظمى 35 والصغرى 24

بني سويف العظمى 36 والصغرى 24

المنيا العظمى 38 والصغرى 24