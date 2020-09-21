كريستال بالاس ينقض على نجم ليفربول

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 03:41 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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أفادت بعض المصادر الصحفية الصادرة في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت عن وجود نية لدى فريق نادي كريستال بالاس الإنجليزي للحصول على نجم ليفربول حامل لقب البريميرليج الموسم الماضي.


وقالت شبكة " سكاي " البريطانية أن كريستال بالاس قد عرضاً بالفعل للحصول على خدمات ريان بروستر الذي عاد للريدز بعد أن كان معاراً لفريق نادي سوانزي سيتي ورفض كلوب أن يُعير اللاعب من جديد.


ولم يقرر كلوب الموافقة على العرض من عدمه خاصةً أن إدارة كريستال بالاس عرضت 19 مليون يورو بالإضافة إلى 6 مليون مكافأت من أجل الحصول على خدمات بروستر.


وبرر الألماني عدم إتخاذ قراره النهائي حتى الآن أن التشكيلة الموجودة يحتاج فيها لوجود بعض العناصر البديلة التي ستلعب على حساب ماني وصلاح وفيرمينو لتجنب إرهاقهم مثلما حدث في نهاية الموسم الماضي.

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