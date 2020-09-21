بعد إقرار الصحة العالمية.. التفاصيل الكاملة بشأن اختبارات الأدوية العشبية لعلاج كورونا

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 03:19 م
بوابة الفجر
ياسمين مبروك
Advertisements

رغم بورصة لقاحات فيروس كورونا، التي لا تزال في مرحلة خوض التجارب، أقرّت منظمة الصحة العالمية بروتوكولًا ينظم إجراء اختبارات على أدوية عشبية أفريقية كعلاجات محتملة لـ"كوفيد 19" وأمراض وبائية أخرى.

ويرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن إقرار منظمة الصحة العالمية بشأن خضوع الأدوية العشبية لعلاج كورونا لاختبارات المرحلة الثالثة من التجارب السريرية.

١. أقرّت منظمة الصحة العالمية، بروتوكولًا ينظم إجراء اختبارات على أدوية عشبية أفريقية كعلاجات محتملة لـ"كوفيد 19" وأمراض وبائية أخرى.

٢. كما أعدت على ميثاق وصلاحيات لتأسيس مجلس لمراقبة السلامة وجمع البيانات للتجارب السريرية على الأدوية العشبية.

٣. وتخضع الأدوية العشبية، لمرحلة التجارب السريرية الثالثة.

٤. تضم المرحلة الثالثة من الاختبارات السريرية، مجموعة تصل إلى 3 آلاف شخص للاختبار، محورية لتقدير سلامة وفعالية المنتجات الطبية الجديدة بشكل كامل".

٥. وستوصي الصحة العالمية بالأدوية العشبية حال ثبتت سلامتها وجودتها، من أجل تصنيعه محليًا بشكل سريع وعلى نطاق واسع، حسبما قال المدير الإقليمي في المنظمة، بروسبر توموسيمى.

٦. لعل ظهور كوفيد-19، وكما تفشى فيروس إيبولا في غرب أفريقيا، سلط الضوء على الحاجة إلى نظم صحية قوية وسرّع برامج البحث والتطوير، بما في ذلك الطب التقليدي.

٧. وأقرت المنظمة البروتوكول بالشراكة مع المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها ومفوضية الاتحاد الإفريقي للشؤون الاجتماعية.

وتتسابق دول العالم، لخروج أول لقاحات مضادة لفيروس كورونا "كوفيد 19"، للنور قبل نهاية عام 2020م، حيث طرقت بعض اللقاحات، أبواب الاختبارات الأخيرة؛ كاللقاح الأمريكي والروسي.

وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس الجاري، مرض فيروس كورونا بـ"وباء عالمي"، مؤكدة على أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.

وكانت السلطات الصينية، قد أبلغت في يوم 31 ديسمبر الماضي، منظمة الصحة العالمية بتفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس "كورونا" في مدينة ووهان.

ومنذ ذلك الحين انتقل الفيروس إلى العديد من الدول؛ وسجلت آلاف حالات الوفاة بسبب الفيروس في إيطاليا وإيران وكوريا الجنوبية وفرنسا والولايات المتحدة والعراق، وغيرها من دول العالم.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

تجارب سريريه الصحه العالميه ادويه عشبيه اخر الاخبار

أخبار تهمك

عاجل- الخطيب يعقد مع فايلر جلسة "الحسم"

منذ ساعة و 7 دقيقة

تطورات تجديد في مفاوضات الأهلي مع البلايلي

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يقرر الاستغناء عن نجمي الفريق

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. إصابة نجم مانشستر سيتي بفيروس كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

قرار عاجل من المحكمة بشأن سما المصري بقضية سب ريهام سعيد

منذ يوم

بشرى سارة لجماهير الأهلي بشأن مشاركة الشحات في إفريقيا

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يقترب من حسم صفقة جديدة قوية

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. برشلونة يختار 3 صفقات جديدة

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يحصل على توقيع الصفقة الكبرى

منذ حوالي 21 ساعة

الأهلي يستبعد فكرة ضم باهر المحمدي لهذا السبب !

منذ ساعة و 10 دقيقة

عاجل.. عملاق الكوميديا سمير غانم يكشف حقيقة تدهور صحته

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. سواريز يستقر على ناديه الجديد

منذ أقل من ساعتين

قرار عاجل يقرب يوسف البلايلي من الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

رئيس المقاصة يوضح موقف محمد إبراهيم من الإنتقال للأهلي

منذ ساعتين

تطورات جديدة بشأن مدرب الزمالك الجديد

منذ حوالي 8 ساعات

برشلونة ويوفنتوس يتفقان على صفقة تبادلية نارية

منذ ساعة و 21 دقيقة

موضوعات متعلقة

"فاوتشي": نحن في المرحلة الأولى من التجارب السريرية لإنتاج لقاح كورونا

علاج لكورونا من تصنيع "إيلي ليلي" قد يكون جاهزاً في سبتمبر (تعرف عليه)

بعضها تنتظر الاعتماد عالميًا.. أبرز اللقاحات لعلاج كورونا

6 لقاحات في مراحل التجارب السريرية.. ننشر أحدث تصريحات الصحة العالمية بشأن كورونا

يُسجل 12 أغسطس.. ماذا تعرف عن أول لقاح روسي محتمل ضد كورونا؟

يُطرح في ديسمبر.. لقاح كورونا الصيني يخضع لآخر التجارب السريرية

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
02:27 م

برشلونة ويوفنتوس يتفقان على صفقة تبادلية نارية

عاجل- الخطيب يعقد مع فايلر جلسة "الحسم"

02:41 م

عاجل.. سواريز يستقر على ناديه الجديد

01:59 م

عاجل.. عملاق الكوميديا سمير غانم يكشف حقيقة تدهور صحته

12:29 ص

الأهلي يقترب من حسم صفقة جديدة قوية

09:33 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مقدم فى المخابرات الإسرائيلية: لا نريد سلاما مع العرب لأنهم فاشلون

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: «كورونا» ترفع السرية عن «بنات بوتين»