مايان السيد تتألق في أحدث ظهور علي "إنستجرام"

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 03:16 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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تحرص الفنانة مايان السيد، التفاعل الدائم مع محبيها بنشر صور وفيديوهات لها من حياتها اليومية والفنية.


وشاركت مايان، جمهورها بصورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.


وظهرت مايان بالصورة بإطلالة أنيقة مرتدية فستان باللون الأخضر وانتعلت معه حذاء ذو كعب باللون الفضي ، وتركت شعرها منسدلاً ،ووضعت ميكب خفيف يبرز جمالها وكتبت : كنت أشعر أمس كالأميرة.


الجدير بالذكر أن آخر أعمال مايان فيلم بنات ثانوي، وتدور أحداثه حول خمس فتيات في مرحلة الثانوية العامة، وحقق الفيلم ايرادات وصلت لـ 600 الف جنيه فى أول أيام عرضه.


فيلم بنات ثانوي بطولة جميلة عوض، مايان السيد، هنادي مهنا، محمد مهران، محمد الشرنوبي، مي الغيطي، هدى المفتي، محمد جمعة، ميدو عادل، كريم قاسم، وعدد من نجوم الشباب، من تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمود كامل.

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