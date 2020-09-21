نرمين الفقي تخطف قلوب محبيها في أحدث ظهور بـ"إنستجرام"

تحرص الفنانة نرمين الفقي، التفاعل الدائم مع محبيها بنشر صور وفيديوهات لها من حياتها اليومية والفنية.وشاركت نرمين جمهورها بصورة جديدة له عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.وظهرت نرمين بالصورة مرتدية فستان قصير باللون اللبني، وتركت شعرها منسدلاً ، وكتبت : مساء الخير علي الناس الحلوة.وعلق أحد المتابعين علي الصورة وكتب: قمر يا نجمة ربنا يحفظك.يذكر أن الفنانة نرمين الفقي، شاركت فى بطولة مسلسل "نصيبي وقسمتك 3"وشارك فيه عدد من نجوم الفن منهم،هانى عادل، هبة مجدي، فراس سعيد، عبير صبرى، ملك قورة، تونى ماهر، تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج مصطفي فكرى، يتناول هذا المسلسل قصص مختلفة كل قصة 5 حلقات يتناقشون فيه قضايا المرأة العمل والزواج.