خبير تربوي: ممارسة الرياضة يقلل من ظواهر العنف في المجتمع (فيديو)

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 03:03 م
بوابة الفجر
رقية جمال
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قال الدكتور خالد قدري، خبير تربوي، إن التربية الرياضية لها أهمية كبيرة ليست على مستوى الفرد والمجتمع وإنما على المستوى العالمي أيضًا، موضحًا أن التربية الرياضية في الوقت الحالي هامة جدًا لتقوية جهاز المناعة لمواجهة فيروس كورونا.

وأضاف "قدري"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "همزة وصل" المذاع عبر فضائية "النيل للأخبار"، اليوم الاثنين، أن ممارسة الرياضة يقلل من ظواهر العنف في المدارس والشارع والمنزل، وينمي أخلاق حميدة لدى الطلاب وغرس مفهوم جديد للقيم الإيجابية المبنية على العطف والرحمة والمودة، والعمل بروح الجماعة، وتحمل المسئولية والالتزام بالواجب والعمل تحت الضغوط النفسية.

وتابع الخبير التربوي، أن الخبراء التربويين يعملوا على وضع سيناريوهات للاستفادة من التربية الرياضية كمادة لتصبح مصدر دخل قومي للأسرة والمجتمع، مشددًا على أن الرياضة أصبحت تنمي الشعور باحترام الأخر وثقافات الشعوب، ونزع التعصب والحروب من عقول البشر، وتقرب من الحضارات المختلفة، متوقعًا تحايل بعض أولياء الأمور على تطبيق مادة التربية الرياضية خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا، بخروج شهادات طبية تفيد بحمل أبناءهم بعض الأمراض المختلفة.

وناشد، الوزارة بإصدار شهادات جودة معترف بها كبرتوكول رياضي تقويمي للألعاب الرياضية التي يمارسها الطلاب كشهادة صلاحية لدخول الكليات العسكرية وكليات العلاج الطبيعي كنعصر أساسي للقبول بهذه الكليات. 

وقال رضا حجازي نائب وزير التعليم، إن البرامج التعليمية لم تعد رفاهية والحلقة في التليفزيون 45 دقيقة تعادل 4 حصص مدرسية، مؤكدا أن ما يقدم في التليفزيون مكمل لما يتلقاه الطالب في المدرسة.

وتابع "حجازي"، خلال تصريحات تليفزيونية سابقة، أن الحصص في المدارس بها وقت ضائع في تسجيل الغياب وغيره، مؤكدًا على أن الحصص التي يتلقاها الطالب في المدرسة لن تكون شرح دروس وإنما تطبيقات لما سمعه في التليفزيون

ولفت نائب وزير التعليم، إلى أنه تم توزيع الحلقات على البرامج وسيتم إعادتها أكثر من مرة ومن لم يتمكن من سماعها عبر شاشة التليفزيون يمكنه سماعها من التلفزيون.

وأضاف "حجازي"، أن هناك حصة للتربية الرياضية خلال اليومين الذي يذهب فيهما الطالب للمدرسة على أن يذهب لمراكز الشباب والرياضي باقي أيام الأسبوع وذلك تحت متابعة مدرس التربية الرياضية.

وأشار نائب وزير التعليم، إلى أن مادة التربية الرياضية ستصبح مادة نجاح ورسوب في العام الدراسي الجديد. 

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