شاهد.. مني ذكي تستعرض أناقتها في أحدث جلسة تصوير

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 03:01 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
Advertisements
تحرص الفنانة مني ذكي، التفاعل الدائم مع محبيها بنشر صور وفيديوهات لها من حياتها اليومية والفنية.

وشاركت مني جمهورها بصور جديدة له عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.


وظهرت مني بالصور من الشاطئ مرتدية فستان طويل ، وتركت شعرها منسدلاً ، وكتبت : نهاية الصيف بملاحظة سعيدة.


يذكر أن آخر أعمال منى زكي الدرامية مسلسل “أفراح القبة” والذي عرض عام 2016، وشارك فىي بطولته الفنان آياد نصار، أحمد السعدنى، رانيا يوسف، أحمد داوود، سلوى عثمان، وكان من إخراج محمد ياسين.


وفي سياق آخر، تنتظر منى زكي حاليًا عرض فيلمها الجديد "الصندوق الأسود"، وهوبطولة محمد فراج، شريف سلامة، أسماء جلال، مصطفى خاطر، ومجموعة مميزة من النجوم، وهو من تأليف هيثم وأحمد مصطفى الدهان، وإخراج محمود كامل.


أخبار تهمك

تطورات تجديد في مفاوضات الأهلي مع البلايلي

منذ حوالي 4 ساعات

بشرى سارة لجماهير الأهلي بشأن مشاركة الشحات في إفريقيا

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يقترب من حسم صفقة جديدة قوية

منذ حوالي 6 ساعات

تطورات جديدة بشأن مدرب الزمالك الجديد

منذ حوالي 7 ساعات

برشلونة ويوفنتوس يتفقان على صفقة تبادلية نارية

منذ ساعة

عاجل.. سواريز يستقر على ناديه الجديد

منذ ساعة و نصف

قرار عاجل يقرب يوسف البلايلي من الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. عملاق الكوميديا سمير غانم يكشف حقيقة تدهور صحته

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. إصابة نجم مانشستر سيتي بفيروس كورونا

منذ ساعتين و 54 دقيقة

عاجل.. برشلونة يختار 3 صفقات جديدة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل- الخطيب يعقد مع فايلر جلسة "الحسم"

منذ أقل من ساعة

الأهلي يستبعد فكرة ضم باهر المحمدي لهذا السبب !

منذ أقل من ساعة

رئيس المقاصة يوضح موقف محمد إبراهيم من الإنتقال للأهلي

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يقرر الاستغناء عن نجمي الفريق

منذ حوالي 17 ساعة

الأهلي يحصل على توقيع الصفقة الكبرى

منذ حوالي 21 ساعة

قرار عاجل من المحكمة بشأن سما المصري بقضية سب ريهام سعيد

منذ يوم

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
02:27 م

برشلونة ويوفنتوس يتفقان على صفقة تبادلية نارية

عاجل- الخطيب يعقد مع فايلر جلسة "الحسم"

02:41 م

عاجل.. سواريز يستقر على ناديه الجديد

01:59 م

عاجل.. عملاق الكوميديا سمير غانم يكشف حقيقة تدهور صحته

12:29 ص

الأهلي يقترب من حسم صفقة جديدة قوية

09:33 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مقدم فى المخابرات الإسرائيلية: لا نريد سلاما مع العرب لأنهم فاشلون

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: «كورونا» ترفع السرية عن «بنات بوتين»