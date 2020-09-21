إلغاء الجمعية العامة لاتحاد مجالس أساقفة أوروبا

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أعلن اتحاد مجالس أساقفة أوروبا عن إلغاء الجمعية العامة التي كانت مرتقبة في براغ على أن تُعقد الأعمال عبر الانترنيت.

حيث كانت تُعقد في الخامس والعشرين والسادس والعشرين من سبتمبر 2020، عبر الانترنيت، الجمعية العامة لاتحاد مجالس أساقفة أوروبا، وكانت مرتقبة أصلا في براغ بالجمهورية التشيكية من الخامس والعشرين وحتى السابع والعشرين من سبتمبر، وتتمحور حول موضوع الكنيسة في أوروبا بعد الجائحة.

وقد جاء في بيان صحفي نشره اتحاد مجالس أساقفة أوروبا على موقعه الإلكتروني أنه تم إلغاء انعقاد الجمعية العامة في براغ وذلك بسبب ارتفاع حالات الإصابة اليومية بكوفيد 19 في الجمهورية التشيكية، كما أن دولا أوروبية عديدة تفرض الحجر الصحي عند العودة من الجمهورية التشيكية، زد إلى ذلك أن العديد من شركات الطيران تقوم بإلغاء رحلاتها مِن وإلى براغ.

وبالتالي، وبعد الاستماع إلى مجلس أساقفة الجمهورية التشيكية ورئاسة أبرشية براغ، رأت رئاسة اتحاد مجالس أساقفة أوروبا أنه من المناسب دعوة جميع الأعضاء إلى المشاركة في أعمال الجمعية العامة عبر الانترنيت، وذلك في الخامس والعشرين والسادس والعشرين من سبتمبر.

وسيتم التطرق خلال أعمال الجمعية العامة لاتحاد مجالس أساقفة أوروبا إلى التبعات المرتبطة بجائحة كورونا، ورعوية الهجرة في أوروبا، إضافة إلى العناية بالخليقة وذلك في ضوء الرسالة العامة "كن مسبَّحًا" للبابا فرنسيس حول العناية بالبيت المشترك في الذكرى الخامسة لصدورها وتحديدا في العام 2015.



فى سياق منفصل قال المطران عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس اليوم بأننا ندعو مسؤولي المدارس في مدينة القدس وخاصة في البلدة القديمة بضرورة التفكير بشكل عميق وجدي والعمل على فتح المدارس وبأسرع ما يمكن حفاظا على طلابنا وحفاظا على مدارسنا ورسالتها وحضورها في مجتمعنا.



تابع " حنا ": نرفض رفضا قاطعا وأكيدا شطب دور المدرسة في حياة الطلاب والبعض باتوا يتحدثون عن التعلم عن بعد واستخدام الحاسوب وإمكانية أن تكون هذه الظاهرة مستمرة ومتواصلة لوقت طويل، وهذا أمر في غاية الخطورة فلا يمكن أن يكون الحاسوب بديلا عن المدرسة وبديلا عن الكتاب والمعلم الذي يجب أن يكون اللقاء معه وجها لوجه وليس عبر هذه التقنيات التي لا نقلل من اهميتها ولكن لا يجوز أن تكون على حساب مدارسنا وأبناءنا الذين يفتقدون مدارسهم في هذه الايام.