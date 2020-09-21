استمرار حبس مالك شركة بالجيزة لنصبه على المواطنين بزعم توفير فرص عمل

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 02:33 م
بوابة الفجر
إيريني صفوت
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قرر قاضي المعارضات، بمحكمة جنوب الجيزة، استمرار حبس مالك شركة، ١٥ يوم على ذمة التحقيقات، لنصبه على المواطنين، بزعم توفير فرص عمل لهم خارج البلاد.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، بجنوب الجيزة، عن تفاصيل سقوط مالك شركة بالطالبية، بالنصب على المواطنين، حيث أستولى على مبلغ ٦٥ ألف جنيه بزعم توفير فرص عمل لهم خارج البلاد

وافادت التحقيقات، أن المتهم قام بتسليم الأول عقد عمل ومسوغات بمقابل ٣٠ ألف جنيه وتعيينه بإحدى الدول الأجنبية (مزورة) وتحصل من الثاني على مبلغ (35 ألف جنيه) بزعم توفير عقد عمل له بإحدى الدول العربية خلافًا للحقيقة. 

تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط مالك شركة بالجيزة لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للعمل بالخارج.

وتبلغ للإدارة من (مواطنين – مقيمان بالمنوفية وكفر الشيخ) بتعرضهما لواقعة احتيال من قبل مسئولي شركة لإلحاق العمالة المصرية بالخارج والاستيلاء على أموالهما بزعم توفير فرص عمل لهما بالخارج دون الوفاء بذلك.

وأسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير عن صحة الواقعة وأن وراء ارتكابها (صاحب ومدير شركة لإلحاق العمالة المصرية بالخارج كائنة بالجيزة – له معلومات جنائية) إذ قام المذكور

وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة بأماكن تردده تم ضبطه بدائرة قسم شرطة الطالبية بالجيزة وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة

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