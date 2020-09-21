إعادة انتخاب لويس روبياليس رئيساً للإتحاد الإسباني

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 02:32 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
Advertisements

أعلن الإتحاد الإسباني لكرة القدم اليوم الإثنين عن إعادة إنتخاب لويس روبياليس كرئيس جديد خلال الإنتخابات التي جرت في مقر الإتحاد الأسباني صباح اليوم.


وحصل روباليس على ثقة كبيرة من أعضاء الجمعية العمومية في الإتحاد الإسباني لكرة القدم من أجل الجلوس لولاية جديدة تبلغ أربعة سنوات مقبلة حتى 2024.


وتم إنتخاب روبياليس للمرة الأولى في شهر مايو من العام 2018 وذلك قُبيل إنطلاق كأس العالم التي أقيمت في روسيا.


وكان أول قرار إتخذه روبياليس إقالة المدير الفني للاروخا جولين لوبيتيجي بعد معرفته بالتوقيع سراً على عقود تدريب الريال.


وعمل روباليس كرئيس لإتحاد اللاعبين الإسبان حتى العام 2017 قبل أن يقرر الإستقالة من منصبه للترشح لإنتخابات الإتحاد الإسباني.


وكان إيكر كاسياس حارس مرمى ريال مدريد السابق قد قرر الترشح لمنصب الرئيس قبل أن ينسحب جراء الوضع الذي تعيشه البلاد بسبب فيروس كورونا.

 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

برشلونة ويوفنتوس يتفقان على صفقة تبادلية نارية

منذ ساعة

قرار عاجل يقرب يوسف البلايلي من الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

قرار عاجل من المحكمة بشأن سما المصري بقضية سب ريهام سعيد

منذ يوم

تطورات تجديد في مفاوضات الأهلي مع البلايلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. إصابة نجم مانشستر سيتي بفيروس كورونا

منذ ساعتين و 54 دقيقة

الأهلي يقرر الاستغناء عن نجمي الفريق

منذ حوالي 17 ساعة

رئيس المقاصة يوضح موقف محمد إبراهيم من الإنتقال للأهلي

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يستبعد فكرة ضم باهر المحمدي لهذا السبب !

منذ أقل من ساعة

الأهلي يقترب من حسم صفقة جديدة قوية

منذ حوالي 6 ساعات

بشرى سارة لجماهير الأهلي بشأن مشاركة الشحات في إفريقيا

منذ حوالي 3 ساعات

تطورات جديدة بشأن مدرب الزمالك الجديد

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل- الخطيب يعقد مع فايلر جلسة "الحسم"

منذ أقل من ساعة

الأهلي يحصل على توقيع الصفقة الكبرى

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. سواريز يستقر على ناديه الجديد

منذ ساعة و نصف

عاجل.. برشلونة يختار 3 صفقات جديدة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. عملاق الكوميديا سمير غانم يكشف حقيقة تدهور صحته

منذ حوالي 15 ساعة

موضوعات متعلقة

ماركا: لويس إنريكي مدربا لمنتخب إسبانيا

إيكر كاسياس يقترب من رئاسة الاتحاد الإسباني

كاسياس يترشح لرئاسة الاتحاد الإسباني

بعد اعتزاله كرة القدم.. السجل الذهبي للقديس إيكر كاسياس مع ريال مدريد ومنتخب اسبانيا

عقب اعتزاله رسميا.. 25 بطولة تزين تاريخ كاسياس

عين .. هل يواصل كاسياس تألقه في مجال كرة القدم خارج الملاعب ؟

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
02:27 م

برشلونة ويوفنتوس يتفقان على صفقة تبادلية نارية

عاجل- الخطيب يعقد مع فايلر جلسة "الحسم"

02:41 م

عاجل.. سواريز يستقر على ناديه الجديد

01:59 م

عاجل.. عملاق الكوميديا سمير غانم يكشف حقيقة تدهور صحته

12:29 ص

الأهلي يقترب من حسم صفقة جديدة قوية

09:33 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مقدم فى المخابرات الإسرائيلية: لا نريد سلاما مع العرب لأنهم فاشلون

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: «كورونا» ترفع السرية عن «بنات بوتين»