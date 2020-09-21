صحة بورسعيد: انتهاء قوائم الانتظار بالكامل داخل المحافظة

قال الدكتور أحمد حسن أبو هاشم، وكيل وزارة الصحة بمحافظة بورسعيد، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يضع ملف الصحة على رأس أولوياته، مشددًا على أن مبادرة 100 مليون صحة للقضاء على فيروس سي حققت نجاحات كبيرة على مستوى الجمهورية.





وأكد "أبو هاشم"، خلال حواره مع مراسل برنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الاثنين، استمرار فعاليات مبادرة رئيس الجمهورية 100 مليون صحة، لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوى بجميع مراكز المحافظة، موضحًا أن المبادرة تستهدف المواطنين 40 عاما فأكثر.





وتابع وكيل وزارة الصحة بمحافظة بورسعيد، أن منظومة التأمين الصحي الشامل كانت حلم لجميع المصريين، وكانت محافظة بورسعيد محظوظة بتدشين المنظومة بها، والتي بدأت بتطوير كافة المنشآت الصحية والخدمات الطبية بالمحافظة، معقبًا: "المواطن البورسعيدي مبقاش محتاج يتعالج في أي مكان تاني".





وأوضح، أن هناك مبادرة للرئيس للقضاء على قوائم الانتظار، والتي كان للمحافظة النصيب الأكبر منها، مشددًا على أنه لا يوجد قوائم انتظار لكافة العمليات الجراحية داخل بورسعيد حاليًا بفضل منظومة التامين الصحي الشامل.





وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن خروج 866 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 89532 حالة حتى أمس.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 115 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 20 حالة جديدة.





وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأحد، هو 102015 حالة من ضمنهم 89532 حالة تم شفاؤها، و5770 حالة وفاة.



