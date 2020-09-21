حبس عاطل لإجاره في الأقراص المخدرة

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 02:30 م
بوابة الفجر
إيريني صفوت
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أمرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، حبس عاطل، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لاتجاره في الأقراص المخدره.

باشرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، التحقيق مع عاطل المنيب لاتجاره في الأقراص المخدره، وحيازته لكمية كبيرة، حيث اعترف أنه يقوم بترويجها على عملائه بالمنطقة

وأفاد في التحقيقات، أنه لجأ لتلك التجاره للتربح لانه يمر بضائقة مالية، ويتواصل مع عملائه في المنطقة عن طريق الهاتف المحمول.

وطلبت النيابة ارسال المضبوطات للمعمل الكيميائي لفحصها.

تمكن  رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، من ضبط تاجر مواد مخدرة، بحوزته كمية من الأقراص المخدرة فى منطقة المنيب، وبمواجهته اعترف بالاتجار بالمضبوطات، وأرشد عن مصدر تحصله عليها، فتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

توصلت تحريات ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إلى تورط عاطل فى الاتجار بالمواد المخدرة، متخذا من منطقة المنيب، مسرحا لترويج بضاعته، خاصة الأقراص المخدرة.

بإعداد عدة أكمنة للمتهم، عقب رصد تحركاته، أسفرت إحداها عن ضبطه، وبحوزته أقراص مخدرة، ومبلغ مالى، وهاتف محمول، اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهم

حبس ديلر الوراق لاتجاره في الحشيش

أمرت نيابة الوراق، بشمال الجيزة، بحبس عاطل، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لاتجاره في الحشيش وترويجه على عملائه بالمنطقة.

تباشر نيابة الوراق، بشمال الجيزة، التحقيق مع عاطل، لاتجاره في مخدر الحشيش، حيث أفاد أنه لجأ لتلك التجارة لتكوين ثروة هائلة، في وقت قصير.

واوضحت التحقيقات، أن المتهم كان يروج المخدرات على عملائه بمنطقة الوراق وخارجها، ويتواصل معهم عن طريق الهاتف المحمول، حيث ضبط بحوزته قطع من الحشيش وهاتف محمول ومبلغ مالي مقابل الاتجار.

كانت وردت معلومات لضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تفيد ترويج عاطل للمواد المخدرة، خاصة مخدر الحشيش، بين عملائه فى الوراق.

عقب تقنين الإجراءات، تم رصد تحركات المتهم، وإعداد كمين له أسفر عن ضبطه، وعثر بحوزته على قطع من مخدر الحشيش، اعترف بحيازتها للاتجار بها، فتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

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