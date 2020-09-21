مؤشر سوق البحرين يتراجع 0.11% بختام جلسة اليوم

أنهي سوق البحرين المالي، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، علي تراجع ، حيث هبط مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.11% خاسراً 1.63 نقطة ليغلق عند مستوى 1440.40 نقطة، وبلغ حجم التداول 7.3 مليون سهم بقيمة 921.1 ألف درهم.









وهبط بسوق البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 4.15% بضغوط هبوط سهم بنك البحرين والكويت بنسبة 1.19%، البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.13%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 1.86% بضغوط هبوط سهم مجموعة جي اف اتش المالية بنسبة 2.38%، وهبط سهمي شركة البحرين للسينما، شركة ناس، شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية، بنسبة 1.06%، 9.09%، 0.22%، على التوالي.