"المركزي الصيني" يقرر الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير

ذكرت تقارير إعلامية صينية أن بنك الشعب (المركزي) الصيني قرر اليوم الاثنين الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير، في ظل تعافي الاقتصاد الصيني من تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد، بحسب ما نشرت "الألمانية".





وذكرت التقارير أن البنك قرر الإبقاء على سعر الفائدة على القروض السنوية عند مستوى 3.85 في المئة، في حين قرر الإبقاء على سعر الفائدة على القروض الخمسية عند مستوى 4.65 في المئة.





وكانت بيانات مكتب الإحصاء الوطني الصيني الصادرة في وقت سابق من الشهر الحالي قد أشارت إلى تراجع معدل التضخم خلال أغسطس الماضي ليسجل 2.4 % سنويا ، وهو ما جاء متفقا مع توقعات المحللين مقابل 2.7 % خلال يوليو الماضي.





في الوقت نفسه ارتفع المؤشر خلال الشهر الماضي بنسبة 0.4 % شهريا، وهو ما جاء متفقا أيضا مع توقعات المحللين بعد ارتفاعه بنسبة 0.6 % شهريا خلال يوليو الماضي.





كما أشارت بيانات مكتب الإحصاء الوطني الصيني إلى أن مؤشر أسعار المنتجين (الجملة) تراجع خلال أغسطس الماضي بنسبة 2 % سنويا، وهو ما جاء متفقا مع التوقعات، بعد تراجعه بنسبة 2.4 % سنويا خلال يوليو الماضي.



