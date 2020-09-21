16 نوفمبر.. الحكم على موظف هدد طبيبة بصور مفبركة في أوضاع مخلة

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 02:23 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
Advertisements
قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار محمد طه النطق بالحكم على موظف بإحدى شركات الاتصال، في اتهامه بابتزاز طبيبة بصور مفبركة وهددها بدفع مبلغ 300 الف جنيه لعدم نشرها على الانترنت لجلسة 16 نوفمبر المقبل

اثبتت المحكمة حضور المتهم وهيئة دفاعه الذى طلب ببراءته من الاتهامات المنسوبة اليه،كما استمعت المحكمة لمرافعة دفاع المجنى عليها وقال هشام وجيه مصطفى دفاع المجنى عليهانه ينضم ا للنيابة العامة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم



كشفت التحقيقات انه في غضون شهر 2019 هدد المتهم المجنى عليها الطبيبة،وطلب منها إيداع مبلغ قدره 300 الف جنية في حسابه البنكى الخاص به وأضافت التحقيقات ان المتهم نقل عن طريق الهاتف المفقود الخاص بزوجها صورا شخصيا للمجنى عليها على هاتفه الخاصىة الخاص وتعمد ازعاج ومضايقة الغير باساءة استعمال أجهزة الاتصالات،

وأفادت التحقيقات فقد زوج الطبيب هاتفه المحمول واستولى عليه المتهم ونقل منه صور المجنى عليها الى هاتفه وقام بتركيها معه في أوضاع مخلة وأرسلها للمجنى عليها وساومها بمبلغ 300 الف جنيه وفى حالة عدم الدفع سوف يضع الصور على الانترنت وفضحها

أخبار تهمك

عاجل.. برشلونة يختار 3 صفقات جديدة

منذ حوالي 5 ساعات

تطورات جديدة بشأن مدرب الزمالك الجديد

منذ حوالي 7 ساعات

قرار عاجل من المحكمة بشأن سما المصري بقضية سب ريهام سعيد

منذ يوم

قرار عاجل يقرب يوسف البلايلي من الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يحصل على توقيع الصفقة الكبرى

منذ حوالي 21 ساعة

بشرى سارة لجماهير الأهلي بشأن مشاركة الشحات في إفريقيا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. سواريز يستقر على ناديه الجديد

منذ ساعة و نصف

برشلونة ويوفنتوس يتفقان على صفقة تبادلية نارية

منذ ساعة

عاجل.. عملاق الكوميديا سمير غانم يكشف حقيقة تدهور صحته

منذ حوالي 15 ساعة

الأهلي يقرر الاستغناء عن نجمي الفريق

منذ حوالي 17 ساعة

تطورات تجديد في مفاوضات الأهلي مع البلايلي

منذ حوالي 4 ساعات

رئيس المقاصة يوضح موقف محمد إبراهيم من الإنتقال للأهلي

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يستبعد فكرة ضم باهر المحمدي لهذا السبب !

منذ أقل من ساعة

عاجل.. إصابة نجم مانشستر سيتي بفيروس كورونا

منذ ساعتين و 55 دقيقة

عاجل- الخطيب يعقد مع فايلر جلسة "الحسم"

منذ أقل من ساعة

الأهلي يقترب من حسم صفقة جديدة قوية

منذ حوالي 6 ساعات

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
02:27 م

برشلونة ويوفنتوس يتفقان على صفقة تبادلية نارية

عاجل- الخطيب يعقد مع فايلر جلسة "الحسم"

02:41 م

عاجل.. سواريز يستقر على ناديه الجديد

01:59 م

عاجل.. عملاق الكوميديا سمير غانم يكشف حقيقة تدهور صحته

12:29 ص

الأهلي يقترب من حسم صفقة جديدة قوية

09:33 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مقدم فى المخابرات الإسرائيلية: لا نريد سلاما مع العرب لأنهم فاشلون

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: «كورونا» ترفع السرية عن «بنات بوتين»