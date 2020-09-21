ارتفاع صادرات كوريا الجنوبية بنسبة 3.6% خلال سبتمبر

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 02:20 م
بوابة الفجر
وكالات
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أظهرت بيانات رسمية نشرت اليوم الاثنين ارتفاع صادرات كوريا الجنوبية في أول 20 يوما من سبتمبر الحالي بنسبة 3.6 في المئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مما قد يشير إلى علامات على انتعاش الصادرات والتخفف من تداعيات فيروس كورونا المستجد، بحسب ما نشرت "الألمانية".

وقالت هيئة الجمارك الكورية الجنوبية اليوم الاثنين إن القيمة المقدرة للصادرات في العشرين يوما الأولى من الشهر الجاري بلغت 29.6 مليار

دولار، بزيادة قدررها 1.02 مليار دولار عن نفس الفترة من العام السابق.

في الوقت نفسه أظهرت البيانات تسجيل القيمة الشهرية للصادرات الكورية الجنوبية تراجعا مستمرا للشهر السادس على التوالي منذ مارس الماضي وحتى أغسطس الماضي بسبب تداعيات جائحة كورونا.

وانخفضت الواردات الكورية في أول 20 يوما من سبتمبر الجاري بنسبة 6.8 في المئة أي 1.83 مليار دولار عن الفترة نفسها من العام الماضي إلى 25.1 مليار دولار.

وسجلت كوريا الجنوبية فائضا تجاريا خلال أول 20 يوما من الشهر الحالي قيمته 4.47 مليار دولار.

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