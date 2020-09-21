بأمر النائب العام.. حبس طبيب بني مزار المتهم بهتك عرض مريضة

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 02:18 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
Advertisements
أمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي بحبس طبيب بمستشفى بني مزار احتياطيا لاتهامه بهتك عرض مريضة خلال توقيعه الكشف الطبي عليها

حيث تلقت "النيابة العامة" بلاغًا من الشرطة بنشوب شجار بين طبيب -إخصائي باطنة- بمستشفى بني مزار بمحافظة المنيا وبين ذوي سيدة اتهمته بهتك عرضها خلال توقيعه الكشف الطبي عليها بعيادته، فانتقلت "النيابة العامة" إلى العيادة وتبينت بعثرة محتويات غرفة الكشف نتيجة الشجار.

و قد سألت "النيابة العامة" المجني عليها فشهدت بملامسة الطبيب مواطن من جسدها خلال توقيعه الكشف عليها، ثم محاولته التعدي عليها، إلا أنها دفعته عنها وأخبرت ذويها بالواقعة فوقع شجار بينهم وبين الطبيب، كما سألت "النيابة العامة" طبيبة بالمستشفى فشهدت بعدم ملائمة ما آتاه الطبيب خلال توقيعه الكشف على المجني عليها لحالتها، وتجاوزه بذلك حدود العمل الطبي المباح.

هذا، وكانت تحريات الشرطة قد توصلت إلى صحة ارتكاب المتهم الواقعة وفق التصوير الوارد بشهادة المجني عليها وزوجها، وشهرته بارتكاب وقائع مماثلة لم يبلغ المجني عليهن عنها خجلا، واللاتي لم تتمكن التحريات من التوصل إليهن.

وباستجواب الطبيب المتهم أنكر ما نسب إليه من اتهام مبررًا ما آتاه من أفعال معها لإتمام توقيعه الكشف الطبي عليها، مؤكدًا تعدي ذوي المجني عليها عليه وإتلافهم منقولات بالعيادة، والذين أنكروا ذلك خلال استجوابهم في التحقيقات.

وعلى ذلك أمرت "النيابة العامة" بحبس الطبيب المتهم احتياطيا على ذمة التحقيقات، واستأنفت أمام المحكمة قرارا بإخلاء سبيله بضمان مالي، فألغت المحكمة القرار واستمر لذلك حبسه، وجارٍ استكمال التحقيقات.

أخبار تهمك

قرار عاجل يقرب يوسف البلايلي من الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. برشلونة يختار 3 صفقات جديدة

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يقترب من حسم صفقة جديدة قوية

منذ حوالي 6 ساعات

بشرى سارة لجماهير الأهلي بشأن مشاركة الشحات في إفريقيا

منذ حوالي 3 ساعات

برشلونة ويوفنتوس يتفقان على صفقة تبادلية نارية

منذ ساعة

الأهلي يستبعد فكرة ضم باهر المحمدي لهذا السبب !

منذ أقل من ساعة

تطورات تجديد في مفاوضات الأهلي مع البلايلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. عملاق الكوميديا سمير غانم يكشف حقيقة تدهور صحته

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل- الخطيب يعقد مع فايلر جلسة "الحسم"

منذ أقل من ساعة

تطورات جديدة بشأن مدرب الزمالك الجديد

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يقرر الاستغناء عن نجمي الفريق

منذ حوالي 17 ساعة

الأهلي يحصل على توقيع الصفقة الكبرى

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. إصابة نجم مانشستر سيتي بفيروس كورونا

منذ ساعتين و 54 دقيقة

عاجل.. سواريز يستقر على ناديه الجديد

منذ ساعة و نصف

قرار عاجل من المحكمة بشأن سما المصري بقضية سب ريهام سعيد

منذ يوم

رئيس المقاصة يوضح موقف محمد إبراهيم من الإنتقال للأهلي

منذ أقل من ساعتين

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
02:27 م

برشلونة ويوفنتوس يتفقان على صفقة تبادلية نارية

عاجل- الخطيب يعقد مع فايلر جلسة "الحسم"

02:41 م

عاجل.. سواريز يستقر على ناديه الجديد

01:59 م

عاجل.. عملاق الكوميديا سمير غانم يكشف حقيقة تدهور صحته

12:29 ص

الأهلي يقترب من حسم صفقة جديدة قوية

09:33 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مقدم فى المخابرات الإسرائيلية: لا نريد سلاما مع العرب لأنهم فاشلون

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: «كورونا» ترفع السرية عن «بنات بوتين»