ارتفاع جماعي بمؤشرات بورصة الكويت في ختام التعاملات









أنهت بورصة الكويت، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، علي ارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الرابعة على التوالى، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.54% رابحًا 29.57 نقطة ليغلق عند مستوى 5533.73 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.68% رابحًا 41.01 نقطة ليغلق عند مستوى 6116.12 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.14% رابحًا 6.01 نقطة ليغلق عند مستوى 4378.94 نقطة، وارتفع مؤشر رئيسى 50 بنسبة 0.18% رابحًا 7.77 نقطة ليغلق عند مستوى 4425.26 نقطة ، وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 526.1 مليون سهم بقيمة 58.1 مليون دينار كويتى عبر تنفيذ 15.4 ألف صفقة.





وصعدت 6 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع التكنولوجيا بنسبة 4.50%، أعقبه قطاع العقار بنسبة 2.16%، تلاه قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.99%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.92%، ثم قطاعى البنوك والسلع الاستهلاكية بنسبة 0.59%، 0.14%، على التوالى، فيما تراجع قطاع المنافع بنسبة 0.89%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.78%، ثم النفط والغاز بنسبة 0.59%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.15%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.03%.









وجاء سهم شركة الإنماء العقارية على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 10.39%، يليه سهم شركة أموال الدولية للاستثمار بنسبة 9.88%، ثم سهم شركة التجارة والاستثمار العقارى بنسبة 8.85%، فيما تصدر سهم شركة دار الثريا العقارية القائمة الحمراء بانخفاض بنسبة 14.62% يليه سهم شركة البريق القابضة بنسبة 9.60%، ثم سهم شركة بيت الطاقة القابضة بنسبة 5%.