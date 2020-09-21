التموين عن "أهلا مدارس": "العارضون عايزين يخدموا الزبون" (فيديو)

قال أيمن حسام، مساعد وزير التموين، إن افتتاح معرض "أهلا مدارس" جاء ليوفر احتياجات الأسرة المصرية وبأسعار مخفضة، موجها التحية للرئيس عبدالفتاح السيسي لاهتمامه بكل ما يخص المواطن وما يحتاج له، معلقا: "الرئيس يتابع أدق التفاصيل".





وأشار "حسام"، خلال حواره ببرنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، اليوم الإثنين، إلى أن وزارة الصحة تشرف على كل إجراءات التعقيم وتطبيق الإجراءات الاحترازية بالمعرض لضمان أن يكون آمن صحيا 100%.





وأضاف مساعد وزير التموين، "العارضيين عايزين يخدموا الزائرين للمعرض.. الناس داخلة بحماس وعايزة تخدم الزبون".





وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز العروض والاسعار والتخفيضات المقدمة في معرض "أهلا مدارس":





- المعرض يستمر لمدة أسبوع ويوجد به كل ما يخص التعليم الإلكتروني وأجهزة الحاسب الآلي، بالإضافة إلى الأحذية والحقائب المدرسية والسلع الغذائية الخاصة بوجبات المدارس، ويتم توفير السلع بأسعار متميزة وجودة عالية، وتخفيضات تتراوح بين 20% و30%.













- الموسم الدراسي لعام 20202021، سوف يشهد وجود عدد من المتغيرات تتمثل في تراجع الأسعار بنحو 10-30%، وكذلك الأدوات المدرسية المستوردة في ظل وجود مخزون من العام الماضي.





- كافة المستلزمات المدرسية للطلاب في المراحل التعليمة المختلفة من الزى المدرسي والشنط المدرسية بأسعار مخفضة لا تقل عن 20%.





- يوجد انخفاض في أسعار الأدوات المدرسية بنسبة 10 إلى 15% خلال الموسم الدراسي الحالي، بجانب تراجع فاتورة الاستيراد بنسبة 50% مقارنة بالموسم الدراسي الماضي.





- يبدأ سعر الشنط المدرسية من 50 جنيها فأكثر، وفقا لنوع الشنطة بجانب تخصيص جناح لطرح المستلزمات الغذائية من جبن وألبان وعصائر ومربات وكافة المواد الغذائية التي يحتاجها سندوتش الطفل.





- هناك شنطة أوروبية كانت تباع بسعر 500 جنيه العام الماضي تباع هذا العام بسعر 250 جنيه.





- الاقلام الأوروبي يبدأ سعرها من جنيه والمصري بسعر 75 قرشا.



