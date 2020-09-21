تعديل موعد مباريات دوري القسم الثاني (صورة)

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 01:49 م
بوابة الفجر
مصطفى الجندي
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قررت لجنة المسابقات، تعديل مواعيد مباريات جولتين، في المجموعة الأولى، من مسابقة دوري القسم الثاني، للموسم الحالي 2019/2020.

حيث تقرر إقامة مباريات الأسبوع التاسع عشر، يوم السبت 26 سبتمبر الحالي، بدلاً من إقامتها يوم الجمعة، كما تقرر إقامة مباريات الأسبوع العشرون، يوم الخميس 1 أكتوبر، بدلاً من الأربعاء.

وتختتم اليوم الإثنين، مباريات الجولة الثامنة عشر، بإقامة مواجهتي، الشبان مع البنك الأهلي، والألومنيوم مع طهطا.

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