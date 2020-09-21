تعديل موعد مباريات دوري القسم الثاني (صورة)
الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 01:49 م
مصطفى الجندي
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قررت لجنة المسابقات، تعديل مواعيد مباريات جولتين، في المجموعة الأولى، من مسابقة دوري القسم الثاني، للموسم الحالي 2019/2020.
حيث تقرر إقامة مباريات الأسبوع التاسع عشر، يوم السبت 26 سبتمبر الحالي، بدلاً من إقامتها يوم الجمعة، كما تقرر إقامة مباريات الأسبوع العشرون، يوم الخميس 1 أكتوبر، بدلاً من الأربعاء.
وتختتم اليوم الإثنين، مباريات الجولة الثامنة عشر، بإقامة مواجهتي، الشبان مع البنك الأهلي، والألومنيوم مع طهطا.
حيث تقرر إقامة مباريات الأسبوع التاسع عشر، يوم السبت 26 سبتمبر الحالي، بدلاً من إقامتها يوم الجمعة، كما تقرر إقامة مباريات الأسبوع العشرون، يوم الخميس 1 أكتوبر، بدلاً من الأربعاء.
وتختتم اليوم الإثنين، مباريات الجولة الثامنة عشر، بإقامة مواجهتي، الشبان مع البنك الأهلي، والألومنيوم مع طهطا.
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