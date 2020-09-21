بمناسبة اليوم الوطني السعودي.. تعرف على مفاجأة"روتانا" للجمهور بحفلي أحلام وعبادي الجوهر

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 01:30 م
بوابة الفجر
نور طلعت
Advertisements
أعلنت شركة"روتانا" للصوتيات عن مفاجأة لجمهورها السعودي بحفل النجمة أحلام والنجم عبادي جوهر، وهي إتاحة 10 تذاكر مجانية لراغبي حضور الحفل الذي يُقيم يومي 22 و23 من الشهر الحالي.


وتفتتح اولى حفلات اليوم الوطني السعودي فنانة العرب أحلام يوم 22 سبتمبر، في جدة مدينة الملك عبدالله الرياضية قاعة "الجوهرة" والتي صرحت بأن بينها وبين السعودية قصة عشق، وأن تواجدها في احتفالات اليوم الوطني هو مرسول مودة ومحبة بين الشعب الاماراتي والسعودي، فالاماراتي سعودي والسعودي اماراتي، وأنا بنت السعودية، وهذا اقل واجب اقدمه لبلدي الثاني السعودية العظمى.


وفِي التاريخ الوطني 23 سبتمبر يصدع صوت اخطبوط العود الفنان الدكتور عبادي الجوهر والفنانة داليا مبارك في جدة حيث أك عبادي، بإعتزازه الكبير بالمشاركة في هذه المناسبة الوطنية، متمنيا أن يقدم أعمالًا تنال إعجاب الحضور.


وتفتتح اولى حفلات اليوم الوطني السعودي فنانة العرب أحلام يوم 22 سبتمبر، في جدة مدينة الملك عبدالله الرياضية قاعة "الجوهرة" والتي صرحت بأن بينها وبين السعودية قصة عشق، وأن تواجدها في احتفالات اليوم الوطني هو مرسول مودة ومحبة بين الشعب الاماراتي والسعودي، فالاماراتي سعودي والسعودي اماراتي، وأنا بنت السعودية، وهذا اقل واجب اقدمه لبلدي الثاني السعودية العظمى.

وفِي التاريخ الوطني 23 سبتمبر يصدع صوت اخطبوط العود الفنان الدكتور عبادي الجوهر والفنانة داليا مبارك في جدة حيث أك عبادي، بإعتزازه الكبير بالمشاركة في هذه المناسبة الوطنية، متمنيا أن يقدم أعمالًا تنال إعجاب الحضور.


وتحيي احتفالية يوم 24 النجمة المصرية أنغام والتي ستتغنى بأجمل ما كتبه الشعراء السعوديين وغيرهم، مشاركة بحب متبادل بينها وبين الجمهور السعودي، حيث اعربت عن فخرها بالمشاركة في احتفالات اليوم الوطني 90، معبرة عن شوقها للجمهور في السعودية.


ويرافق النجمة انغام الفنان تامر عاشور، والذي يشارك لأول مره في احتفالات اليوم الوطني، وعبر عاشور عن سعادته بمشاركة الشعب السعودي احتفالهم باليوم الوطني 90 مؤكدا أن السعودية هي بلده الثاني والي يحبها من كل قلبه وان مشاركته السابقة في شهر يناير الماضي كشفت له حجم محبة الجمهور السعودي له والذي اعتبره اكبر جمهور له بعد جمهور بلاده


ويشارك في ختام حفلات اليوم الوطني السعودي النجم المحبوب بقوة لدي الشعب السعودي محمد حماقي يوم 25 سبتمبر الذي يولي عناية خاصة بحفلاته في المملكة وبخاصة اليوم الوطني الاغلى علي قلوب السعوديين حيث يعد المطرب المصري الأكثر مشاركة في أحياء مختلف المناسبات والمهرجانات الخاصة بالمملكة.


وأكد حماقي علي اعتزازه بحب الشعب السعودي وسعادته باليوم الوطني الاسمى في تاريخ الممكلة وكل عربي والذي يأتي تزامنا مع المزيد من الإنجازات والنهضة للقيادة السياسية.


ويختتم حفلات اليوم الوطني السعودي الهضبة عمرو دياب يوم 26 سبتمبر، حاملا معه كل الشوق للقاء جمهوره السعودي.

أخبار تهمك

الأهلي يقرر الاستغناء عن نجمي الفريق

منذ حوالي 15 ساعة

الأهلي يحصل على توقيع الصفقة الكبرى

منذ حوالي 19 ساعة

تطورات جديدة بشأن مدرب الزمالك الجديد

منذ حوالي 6 ساعات

بشرى سارة لجماهير الأهلي بشأن مشاركة الشحات في إفريقيا

منذ ساعة و 27 دقيقة

الأهلي يقترب من حسم صفقة جديدة قوية

منذ حوالي 4 ساعات

خطوة واحدة تفصل الأهلي عن التعاقد مع صفقة الموسم

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. عملاق الكوميديا سمير غانم يكشف حقيقة تدهور صحته

منذ حوالي 14 ساعة

رقم تاريخي لكريستيانو رونالدو في افتتاح الدوري الإيطالي

منذ ساعتين و 31 دقيقة

نجم برشلونة يستفز رونالد كومان

منذ حوالي 3 ساعات

أمريكا تكشف هوية من حاول تسميم ترامب

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل.. برشلونة يختار 3 صفقات جديدة

منذ حوالي 4 ساعات

تعرف على تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة طنطا في الدوري

منذ حوالي 3 ساعات

قرار عاجل يقرب يوسف البلايلي من الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

قرار عاجل من المحكمة بشأن سما المصري بقضية سب ريهام سعيد

منذ حوالي 23 ساعة

تطورات تجديد في مفاوضات الأهلي مع البلايلي

منذ ساعتين و 27 دقيقة

عاجل.. إصابة نجم مانشستر سيتي بفيروس كورونا

منذ ساعة و 24 دقيقة

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
12:37 م

عاجل.. إصابة نجم مانشستر سيتي بفيروس كورونا

الأهلي يقترب من حسم صفقة جديدة قوية

09:33 ص

عاجل.. عملاق الكوميديا سمير غانم يكشف حقيقة تدهور صحته

12:29 ص

قرار عاجل يقرب يوسف البلايلي من الأهلي

10:00 ص

تطورات تجديد في مفاوضات الأهلي مع البلايلي

11:34 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مقدم فى المخابرات الإسرائيلية: لا نريد سلاما مع العرب لأنهم فاشلون

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: «كورونا» ترفع السرية عن «بنات بوتين»