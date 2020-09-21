صحيفة: المملكة المتحدة ستواجه 50000 حالة إصابة بكورونا يوميًا بحلول أكتوبر

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 01:24 م
بوابة الفجر
هديل هاشم
Advertisements
حذر كبير المستشارين العلميين للحكومة من أن المملكة المتحدة قد تشهد 50000 حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد يوميًا بحلول منتصف أكتوبر دون قيود إضافية.

ووفقًا لموقع "بي بي سي"، قال السير "باتريك فالانس" إنه "من المتوقع أن يؤدي إلى حوالي 200 حالة وفاة في اليوم" بعد شهر من ذلك.

تأتي الإحاطة بينما يدرس رئيس الوزراء بوريس جونسون ما إذا كان سيقدم مزيدًا من الإجراءات في إنجلترا.

يوم الأحد، تم الإبلاغ عن 3899 حالة يومية أخرى و18 حالة وفاة في المملكة المتحدة.

وفي حديثه إلى جانب كبير المستشارين الطبيين للحكومة، البروفيسور كريس ويتي أكد السير باتريك أن الأرقام المقدمة لم تكن تنبؤًا، لكنه أضاف: "في الوقت الحالي، نعتقد أن الوباء يتضاعف كل سبعة أيام تقريبًا.

"وإضاف: "هذا أمر كبير جدًا، ولكن إذا استمر ذلك بلا هوادة، وهذا يتضاعف كل سبعة أيام، إذا استمر ذلك، فسوف ينتهي بك الأمر مع ما يقرب من 50000 حالة في منتصف شهر أكتوبر يوميًا.

"لذا فإن التحدي يكمن في التأكد من أن الوقت المضاعف لا يستمر سبعة أيام.

"هذا يتطلب السرعة، ويتطلب العمل ويتطلب ما يكفي من أجل التمكن من إسقاط ذلك."

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كورونا انجلتر إصابات

أخبار تهمك

نجم برشلونة يستفز رونالد كومان

منذ حوالي 3 ساعات

قرار عاجل يقرب يوسف البلايلي من الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يحصل على توقيع الصفقة الكبرى

منذ حوالي 19 ساعة

الأهلي يقرر الاستغناء عن نجمي الفريق

منذ حوالي 15 ساعة

قرار عاجل من المحكمة بشأن سما المصري بقضية سب ريهام سعيد

منذ حوالي 23 ساعة

الأهلي يقترب من حسم صفقة جديدة قوية

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. برشلونة يختار 3 صفقات جديدة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. إصابة نجم مانشستر سيتي بفيروس كورونا

منذ ساعة و 26 دقيقة

خطوة واحدة تفصل الأهلي عن التعاقد مع صفقة الموسم

منذ حوالي 17 ساعة

تعرف على تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة طنطا في الدوري

منذ حوالي 3 ساعات

بشرى سارة لجماهير الأهلي بشأن مشاركة الشحات في إفريقيا

منذ ساعة و نصف

أمريكا تكشف هوية من حاول تسميم ترامب

منذ حوالي 23 ساعة

رقم تاريخي لكريستيانو رونالدو في افتتاح الدوري الإيطالي

منذ ساعتين و 34 دقيقة

عاجل.. عملاق الكوميديا سمير غانم يكشف حقيقة تدهور صحته

منذ حوالي 14 ساعة

تطورات جديدة بشأن مدرب الزمالك الجديد

منذ حوالي 6 ساعات

تطورات تجديد في مفاوضات الأهلي مع البلايلي

منذ ساعتين و 29 دقيقة

موضوعات متعلقة

الحكومة: 12 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في بريطانيا

المملكة المتحدة تعلن ارتفاع المصابين بفيروس كورونا إلى 40 حالة

الصحة البريطانية تعلن أرتفاع عدد المصابين بكورونا لـ 115 حالة

4 اسباب وراء ارتفاع عدد مصابي الكورونا في بريطانيا

تعرف على نظرية "مناعة القطيع" التي تسعى لها بريطانيا

5 أسباب تسببت في انتشار فيروس كورونا بأوروبا

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
12:37 م

عاجل.. إصابة نجم مانشستر سيتي بفيروس كورونا

الأهلي يقترب من حسم صفقة جديدة قوية

09:33 ص

عاجل.. عملاق الكوميديا سمير غانم يكشف حقيقة تدهور صحته

12:29 ص

قرار عاجل يقرب يوسف البلايلي من الأهلي

10:00 ص

تطورات تجديد في مفاوضات الأهلي مع البلايلي

11:34 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مقدم فى المخابرات الإسرائيلية: لا نريد سلاما مع العرب لأنهم فاشلون

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: «كورونا» ترفع السرية عن «بنات بوتين»