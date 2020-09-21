التنمية المحلية: متحصلات التصالح وصلت لـ8.1 مليار جنيه (فيديو)

قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن ملف التصالح على مخالفات البناء شهد تطورا كبيرا خلال العشر أيام الماضية، حيث وجه وزير التنمية المحلية المحافظين بإتاحة عدد أكبر من منافذ تلقي طلبات التصالح.





وأشار "قاسم"، خلال حواره ببرنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، اليوم الإثنين، إلى أنه تقرر فتح المدارس في عدد من المناطق لتلقي طلبات التصالح مثلما حدث في الجيزة وكفر الشيخ، لافتا إلى أنه تم تخفيض سعر متر التصالح في مخالفات البناء أكثر من مرة في كل المحافظات مراعاة للبعد الاجتماعي.





وأضاف أن نسبة التخفيض على قيمة سعر المتر للتصالح بمحافظة القاهرة هى الأكبر على مستوى المحافظات حيث تتراوح النسبة من 20 إلى 70%، منوها بأن عدد طلبات التصالح على مستوى المحافظات تجاوزت مليون و200 ألف طلب، بقيمة متحصلات وصلت إلى 8.1 مليار جنيه حتى عصر أمس.





وفي وقت سابق، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، لقاءا مفتوحا، مع رؤساء تحرير الصحف والكتاب والإعلاميين، بمنطقة كفر سعد بالقليوبية، بحضور وزراء الدفاع والداخلية والإسكان والتنمية المحلية والزراعة استعرض خلاله قانون التصالح بمخالفات البناء ووقف التعدي على الاراضي الزراعية.





أبرز تصريحات رئيس الوزراء ما يلي:





- الرئيس وجه بتحديد50 جنيها قيمة متر التصالح بالريف

-نحتاج 18 مليار جنيه لاستصلاح 90 ألف فدان زراعي تم البناء عليهم عشوائيا

-نعلم أن قرار وقف البناء العشوائي لا يلقى قبول بالشارع لكنه في صالح المواطن

- فقدنا 400 ألف فدان زراعي بالبناء العشوائي على مدار 40 عاما

- تكلفة استصلاح فدان زراعي واحد تتطلب من 150 لـ200 ألف جنيه

- "كان ممكن القيادة السياسية والحكومة تغض البصر عن البناء العشوائي"

- البناء غير المخطط يمثل 50% من الكتلة السكنية في مصر

- لن نسمح بالبناء على قيراط جديد من الأراضي الزراعية

- البناء العشوائي يهدد بأزمة في توفير غذاء لـ100 مليون مواطن

-تسجيل 2 مليون مخالفة على الأراضي الزراعية منذ 2011 حتى الآن

- سنتعامل بمنتهى الحسم مع أي محاولة للبناء المخالف

- المواطن لا بد أن يعي أنه يضيع غذاء أسرته مع ضياع كل قيراط زراعي