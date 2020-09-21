نقيب المحامين يدعو لجنة الدفاع والحريات للانعقاد الأربعاء المقبل

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 01:19 م
بوابة الفجر
آيات عامر - أسماء قورة
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دعا رجائي عطية نقيب المحامين، لجنة الدفاع والحريات، للاجتماع بغرفة مجلس النقابة الساعة الحادية صباح الأربعاء الموافق 23/9/2020، للنظر في جدول أعمال اللجنة، والموضوعات العاجلة، وترتيبات ومواعيد انعقاد اللجنة للاضطلاع بمهامها.

وتأتي لجنة الدفاع مقرر وأعضاء لجنة الدفاع والحريات، مشكلة (نبيل عبد السلام، مجدي سخى، يحيى التوني، محب المكاوي، محمود الداخلي، صلاح سليمان، فاطمة الزهراء غنيم).

وكان وجه نقيب المحامين، من قبل، رسالة مهمة إلى الجمعية العمومية، وعبر عن حبه للنشر، حيث أفضل أن أعمل في صمت، ولكن دفعني إلى النشر اللغط الدائر، وفيما يلي ما أرسلته إلى كلٍ من رئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء.

وجاء نص الخطابان المرسلان من نقيب المحامين إلى رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء "فقد أعفى الأطباء من الإلزام باستنداء ضريبة القيمة المضافة من مرضاهم؛ لحكة واضحة أن المريض الذي يلجأ إلى الطبيب في حالة ضرورة لمضره".

وتابع: إنه نظرا لأن هذه الحكمة تنطبق بحذافيرها وأكثر على عملاء المحامين؛ فهم جميعا في حالة ضرورة شديدة، ما بين حياة أو حرية مهددة، أو حق ضائع أو مهدد بالضياع، أو حق فائت مفقود يطالب به المكلوم في فواته عليه، إلى غير ذلك من حالات الضرورة العديدة التي تلجئ إلى الاستعانة بمحام، لذلك فمن المحال أن يستأدي ضريبة من عميله وهو في هذا المأزق وحالة الضرورة؛ وعلى ذلك فإن مطالبة المحامين بأداء هذه الضريبة هي في الواقع مطالبة بأداء ما لم يستأدونه.

وأكد علي أن أكثر من ثلاثمائة ألف محام متضررون بشدة من تطبيق ضريبة القيمة المضافة عليهم بلا سند حقيقي في الوقت الذي لا تشمل الأطباء، معبرا عن أمله أن تضيف الحكومة ومجلس النواب مادة إلى قانون ضريبة القيمة المضافة تنص على عدم انطباقها على المحامين أسوة بالأطباء.
نقيب المحامين يدعو لجنة الدفاع والحريات للانعقاد الأربعاء المقبل
نقيب المحامين يدعو لجنة الدفاع والحريات للانعقاد الأربعاء المقبل
نقيب المحامين يدعو لجنة الدفاع والحريات للانعقاد الأربعاء المقبل
نقيب المحامين يدعو لجنة الدفاع والحريات للانعقاد الأربعاء المقبل

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