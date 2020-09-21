3 أغاني من تلحين تامر علي بألبوم تامر حسني الجديد.. اعرف التفاصيل







وينشر" الفجر الفني " تفاصيل الثلاث أغاني وهم، "فجأة افترقنا"، من كلمات الشاعر محمد عاطف، وألحان تامر علي، وتوزيع يحيى يوسف، وأغنية "قولني كلام"، وهي من كلمات الشاعر تامر حسين، وألحان تامر علي، وتوزيع علي فتح الله، والأغنية الثالثة بعنوان "تعرف فلان"، من كلمات تامر حسين، وألحان تامر علي، وتوزيع يحيى يوسف، وتحمل طابع"الدراما".





ينتهي النجم تامر حسني، خلال الأيام القليلة المقبلة من كافة تفاصيل ألبومه الجديد "خليك فولاذي"، والمقرر طرحه بالأسواق خلال الفترة القليلة المقبلة.





جدير بالذكر أن حسني، طرح أولى أغاني ألبومه "خليك فولاذي"، والتي تحمل عنوان"اختراع" وهي عبارة عن "دويتو غنائي" يجمع النجم تامر حسني، بالفنان محمود العسيلي، وهي من كلمات الشاعر أحمد حسن راؤول، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع وسام عبد المنعم.





وعلم"الفجر الفني"، من مصادره الخاصة، أن حسني، لم يستقر حتى هذه اللحظة على عدد أغاني ألبومه، إذا متردد في ضم أغنيتين جديدتين لأغاني الألبوم ليصل عددهم 12 أغنيات، أم يكتفي بـ10 أغاني فقط، ومن المؤكد أنه سيأخذ قراره النهائي في غضون أيام، لتبدء شركة "روتانا" في عمل الدعاية اللازمة قبل الطرح.





يتعاون الفنان تامر حسني، مع الملحن تامر علي، بألبومه الجديد "خليك فولاذي"، من خلال 3 أغاني.