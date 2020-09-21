الرعاية الصحية: استقبال ١٩٧ ألف مكالمة من منتفعي منظومة التأمين الصحي

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 01:16 م
بوابة الفجر
منى صموئيل
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أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية عن استقبال الكول سنتر 15344 الخاص بخدمات الحجز والاستفسارت والشكاوى لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، أكثر من ١٩٧ ألف مكالمة، وذلك منذ بداية انطلاق المنظومة من بورسعيد في شهر يوليو من العام الماضي وحتى الآن.

وأوضحت الهيئة أن الكول سنتر يستقبل مكالمات المنتفعين بمنظومة التأمين الصحي الشامل لحجز مواعيد الكشوف في عيادات وحدات ومراكز صحة طب الأسرة ببورسعيد، أو الإبلاغ عن أي شكوى، كما يستقبل مكالماتهم للاستفسار عن أي معلومة تخص منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد.

وأشارت إلى أن إجمالي مكالمات الحجز بلغت 149ألف و649 مكالمة منذ بداية تفعيل خدمة الحجز للكشف في الوحدات والمراكز الصحية عبر الاتصال بالكول سنتر، في مارس الماضي وحتى الآن، منها 125ألف و428 مكالمة حجز طب الأسرة، و24ألف و221 مكالمة حجز الكشف الأولي للمدارس.

وأضافت أن إجمالي الاستفسارات التي استقبلتها المنظومة منذ بداية تطبيقها في بورسعيد شهر يوليو من العام الماضي وحتى الآن، بلغت 40ألف و840 استفسار، تدور حول كيفية التسجيل بالمنظومة والأوراق المطلوبة للتسجيل، وقيمة الاشتراكات والمساهمات للانتفاع بخدماتها، وآليات الانتفاع بالخدمة الصحية والعلاجية وصرف الأدوية، بالإضافة إلى حجز مواعيد الكشوف الطبية الأولية للطلاب المتقدمين للعام الدراسي الجديد، والفحوصات الطبية لأعضاء الأندية الرياضية، إلى جانب استفسارات بعض المواطنين من محافظات أخرى عن موعد تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظاتهم.

وتابعت الهيئة: أن إجمالي الشكاوى التي استقبلتها المنظومة عبر الكول سنتر خلال نفس الفترة، بلغت 7000 شكوى، جرى حل 6720 شكوى منها، أي بما يعادل حل 96% من إجمالي الشكاوى الواردة إلى الكول سنتر، وجاري العمل على دراسة وحل الباقي، مؤكدًا أن منظومة رضاء المنتفعين حققت نجاحًا كبيرًا في مساعدة المواطنين وحل مشاكلهم، وهو ما انعكس على مستوى وقناعة المواطنين بالخدمة.

وأشار بيان الهيئة، إلى أن منظومة الكول سنتر تؤدي عملها باحترافية وتحقق نجاحًا كبيرًا، وساهمت في نجاح تطبيق آلية الحجز المسبق للكشف بوحدات ومراكز طب الأسرة لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، كما ساهمت في تنظيم عملية إجراء الفحص الطبي للطلاب المتقدمين للعام الدراسي الجديد 20202021 ببورسعيد، علاوة على أنها تستقبل استفسارات وشكاوى المنتفعين وتتعامل معها سريعًا.

فيما لفت البيان، إلى أن الكول السنتر أحد أهم الأدوات لمنظومة رضاء المنتفعين، لضمان التواصل الفوري والعاجل بين المنتفعين والهيئة العامة للرعاية الصحية، للاستجابة الفورية لعملية الحجز والاستفسارات والشكاوى، وكذلك استقبال المقترحات التي تسهم في عملية رفع وتطوير مستوى الخدمات لضمان استمرارية جودة الخدمة الصحية التي يحصل عليها المنتفع، باعتبار أن متلقي الخدمة هو العميل الأول للمنظومة.

وكانت الهيئة العامة للرعاية الصحية، أعلنت أن خدمات الحجز والاستفسارات والشكاوى المتعلقة بمنظومة التأمين الصحي الشامل تقدم بالمجان عبر الكول سنتر 15344، والذي يضم قوى بشرية مدربة ويتمتع بأعلى التقنيات التكنولوجية في التواصل مع المواطنين على مدار الـ 24ساعة، حول ما يرغبون فيه من شكاوى أو استفسارات تتعلق بالمنظومة سواء كانت ضمن المحافظات التي تقع فى دائرة تطبيقها أو المرجأ التطبيق فيها فى الوقت الراهن، وذلك بهدف التأكد من تطبيق أعلى معايير الجودة في تقديم الخدمة الطبية، وضمان حصول المنتفعين على خدمة طبية متميزة تليق بالمواطن المصري.

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