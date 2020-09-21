فيديو يظهر محاكاة هجوم صيني على قاعدة جوية أمريكية

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 01:13 م
قاعدة أمريكية
قاعدة أمريكية
وكالات
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ذكرت وكالة رويترز، أن قاذفات H-6 النووية الصينية، نفذت هجومًا وهميًا على ما يبدو أنه قاعدة أندرسن الجوية في جزيرة غوام الأمريكية بالمحيط الهادئ.

 

وقد أجرت الصين، تدريبات عسكرية بالقرب من تايوان، للتعبير عن غضب بكين من زيارة مسؤول رفيع بوزارة الخارجية الأمريكية إلى عاصمة هذه الجزيرة، تايبيه، والتي تعتبرها الصين جزءا منها.

 

ويذكر أن جزيرة غوام، تحتضن عددا من المنشآت العسكرية الأمريكية الرئيسية، بما في ذلك القاعدة الجوية، والتي من شأنها أداء دور أساسي في الاستجابة لأي نزاع في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

 

ووفقًا لموقع قناة روسيا اليوم، نشرت القوات الجوية الصينية، فيديو مصحوب بموسيقى درامية تُذكر بأفلام هوليوود، قاذفات H-6  الصينية وهي تقلع من قاعدة صحراوية، ويحمل الفيديو عنوان "إله الحرب H-6K يشن الهجوم!".

 

وفي منتصف الطريق، يضغط الطيار على زر ويطلق صاروخا على مدرج ساحلي غير مسمى، لكن الصورة الفضائية له التي تظهر في الفيديو توحي بأنه مماثل تماما لمدرج قاعدة أندرسن الأمريكية في غوام.

 

وتتوقف الموسيقى فجأة مع ظهور صور أرض تهتز، تتبعها مناظر جوية للانفجار. وكتبت القوات الجوية للجيش الصيني في وصف موجز للفيديو: "نحن المدافعون عن الأمن الجوي للوطن الأم، ولدينا الثقة والقدرة على الدفاع دائما عن أمن سماء الوطن الأم".

 


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