ضبط مشغولات ذهبية "مغشوشة" داخل محل بشبرا الخيمة

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ضبطت مباحث التموين بالفليوبية، بالتنسيق مع مباحث قسم ثاني شبرا الخيمة، اليوم الإثنين، كمية من المشغولات الذهبية "المغشوشة"، داخل محل في شبرا الخيمة، وجرى التحفظ على المضبوطات وتحرر محضر بالواقعة.



تلقى اللواء فخر العربي مدير أمن القليوبية، إخطارا من العقيد أحمد عبد العليم رئيس مباحث التموين، يفيد شن حملة لضبط جرائم الغش التجاري، أسفرت عن ضبط 241 جرام "مشغولات ذهبية"، "أشكال مختلفة" مدموغة بدمغات مغشوشة ومقلدة لدمغات مصلحة دمغ المصوغات والموازين بدون مستندات مجهولة المصدر داخل أحد المحال للمشغولات الذهبية في شبرا الخيمة، تمهيدا لعرضها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وجرى تحرير محضر لصاحب المحل وتولت النيابة التحقيق.