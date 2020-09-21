عمل غنائي يجمع بين فيلو الدخلاوي وأبو ليلة

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يحرص مؤدي المهرجانات فيلو الدخلاوي، التفاعل الدائم مع محبيه بنشر صور وفيديوهات لها من حياته اليومية والفنية.





حيث شارك فيلو جمهوره بصورة جديدة له عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.





وظهر بالصورة برفقة مؤدي المهرجانات أبو ليلة، وهو يشوق جمهوره لعمل غنائي جديد وكتب: انتي تمامك معايا بلوك، قريباً.





يشار أن أبو ليلة أعلن مؤخرا عن استعداده لعمل غنائي يجمعه بالمطرب حمادة الليثي.