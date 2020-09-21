السيطرة على حريق اندلع بشقة سكنية بشارع فيصل

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 01:01 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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نجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة، اليوم الاثنين، في السيطرة على حريق اندلع في شقة بمنطقة المطبعة، بشارع فيصل غرب المحافظة، دون وقوع أي إصابات وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة

تلقى اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة يتبعها ألسنة اللهب من شقة سكنية بمنطقة المطبعة، بشارع فيصل.

دفع مدير الحماية المدنية بالجيزة بقوات الدفاع المدني مدعومين بـ 3 سيارات إطفاء بقيادة العميد ماجد سعفان، إلى مكان البلاغ وفرضت القوات كردونا أمنيا بمحيط الحريق لمنع تمدد النيران إلى باقي المجاورات.

وحاصرت القوات ألسنة اللهب وتمكنت من السيطرة على الحريق دون وقوع أي خسائر بشرية، وأسفر عن تفحم غرفة وثلاجة وجزء من الصالة.

وأجري القوات عمليات التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران مرة أخرى وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات وانتداب خبراء الأدلة الجنائية لفحص موقع الحريق وإعداد تقرير حول سبب نشوبه.

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