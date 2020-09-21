بشري تغازل جمهورها في أحدث ظهور بـ"إنستجرام"

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تحرص الفنانة بشرى، التفاعل الدائم مع محبيها بنشر صور وفيديوهات لها من حياتها اليومية والفنية.





حيث شاركت الفنانة بشرى، جمهورها بصورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.





وظهرت بالصورة أنيقة ومتميزة مرتدية فستان باللون الأخضر، وتركت شعرها منسدلاً، ووضعت ميكب هادئ يبرز جمالها.





جدير بالذكر أن آخر أعمال بشري مسلسل "القمر أخر الدنيا" وتدور أحداثه في إطار اجتماعي رومانسي، ويشارك في بطولته كل من بشرى، أحمد كرارة، أميرة نايف، سميرة عبد العزيز، وأخرون، تأليف ثناء هاشم، إخراج تامر حمزة.