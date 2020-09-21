"نقطة مياه.. تساوي حياة" حملة تتبناها الشباب والرياضة بالقليوبية

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 12:58 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
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نفذت إدارة البرلمان والتعليم المدني بمديريه الشباب والرياضه بالقليوبيه بالتعاون مع الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني اليوم، الحملة القومية للتوعية بترشيد المياه تحت عنوان "نقطة مياه.. تساوي حياة" وذلك بقاعه المديريه بحضور ٧٣ شاب وفتاة من أعضاء مراكز الشباب.

حاضر الندوة المهندس صبري عبد العزيز فرجاني مدير عام بوزاره الموارد المائيه والري تناولت الندوه المياه وأهميتها والتوعيه بضرورة ترشيد استهلاك مياه الشرب
وكيفيه الاستخدام الأمثل لمياه الشرب لأن الماء هو وحده بناء الخليه والمكون الأساسي لجسم الانسان.


وايضا تطرق الحديث عن تعديل السلوك والحفاظ علي المياه واتباع العادات السليمه وعدم الاسراف في استهلاك المياه.

كما تناولت الندوة اتباع طرق الري الحديثه والاعتماد علي توفير مياه الامطار والمياه الجوفيه في الصحراء الشرقية.

تأتي الندوات برعايه الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه وبتوجيهات الدكتور محمود الصبروط مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبيه وتحت إشراف سليم محمد سليم مدير اداره البرلمان والتعليم المدني بمديريه الشباب والرياضه بالقليوبية.

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