وفاة الفنان حمدي بناني عن عمر يناهز الـ 77

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 12:52 م
بوابة الفجر
أماني سلام
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توفي صباح اليوم الاتنين الفنان الجزائري حمدي بناني، عن عمر يناهز 77 عاما، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد، بعدما تدهورت صحته ودخل على إثرها العناية المركزة فى أحد المستشفيات.


ومن المقرر دفن جثمان الفنان الراحل، بعد عصر اليوم الإثنين، بمقبرة سيدي عيسى في مدينة عنابة.


وكان لقب حمدي بناني هو عميد الأغنية الأندلسي، "فهو يعد من المشايخ الكِبار في الفن الاندلسي، حيث يملك سجلًا فنيًا كبيرًا ورصيدًا يشهد له التاريخ كما يعد ابن عنابة شخصية مميزة، حيث يلقب بصاحب الكمان الأبيض والذي عرف منذ القدم بأغاني كثيرة منها أغنية “بالله يا حمامي” و”عاشق ممحون ويا ربي يا ربي من عيون للحبارة.

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