بإطلالة أنيقة.. غادة عبدالرازق تبهر متابعيها في أحدث ظهور لها

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 12:52 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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تحرص الفنانة غادة عبد الرازق، التفاعل الدائم مع محبيها بنشر صور وفيديوهات لها من حياتها اليومية والفنية.


حيث شاركت الفنانة غادة جمهورها بصورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.


وظهرت بالصورة أنيقة ومتميزة مرتدية شميز باللون الأبيض، وتركت شعرها منسدلاً، ووضعت ميكب هادئ يبرز جمالها.


يُشار أن آخر اعمال غادة عبد الرازق مسلسل "سلطانة المعز" بطولة غادة عبدالرازق، محمود عبدالمغني، دينا، كريم الأبنودي، محمد لطفي، محمد شاهين، حسن حسني، طاهرة، شريف إدريس، محمد شاهين، نسرين إمام، محمود البزاوي، محمد حاتم، انتصار،وهو من ﺇﺧﺮاﺝ محمد بكير،ﺗﺄﻟﻴﻒ أياد إبراهيم.

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