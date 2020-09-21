بريطانيا تتوقع تسجيل 49 ألف إصابة يوميا بفيروس كورونا في أكتوبر المقبل

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 12:31 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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قالت الحكومة البريطانية، إنها تتوقع تسجيل 49 ألف إصابة يوميا بفيروس كورونا في أكتوبر المقبل إذا استمر الوباء في مستوياته التصاعدية الحالية، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الاثنين.

 

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة البريطانية، عن تسجيلها 4322 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد، وذلك في أعلى حصيلة يومية للحالات منذ 8 مايو.

 

وأفادت وزارة الصحة، في إحصائية يومية جديدة، بارتفاع عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19" في المملكة المتحدة خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 4322، مقابل 3395 في بيانات أمس الخميس، ليصل إلى مستوى 385936 حالة.

 

كما ذكرت الوزارة أنها رصدت خلال اليوم الماضي 27 وفاة جديدة مقابل 21 في إحصائية الخميس، لتصل الحصيلة العامة لضحايا الجائحة في بريطانيا إلى 41732 شخصا.

 

وكثفت حكومة المملكة المتحدة مؤخرا الفحوص لرصد الفيروس مع زيادة قدراتها في هذا المجال مقارنة مع ذروة الجائحة، لتتمكن من احتوائه وتخفيف القيود التي أصابت الاقتصاد بالشلل، إلا أن الارتفاعات الجديدة لمؤشر الإصابات اليومية تثير جدلا حول وجود ضرورة لإعادة فرض بعض الإجراءات الوقائية.

 

وحذر وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، في وقت سابق من الجمعة، من ارتفاع عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد في جميع أرجاء البلاد، بوتيرة متسارعة.

 

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

 

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