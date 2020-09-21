موعد صرف الدفعة الثانية من العلاوات الخمس الاستعلام عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي moss.gov.eg

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 12:26 م
الدفعة الثانية من العلاوات الخمس
الدفعة الثانية من العلاوات الخمس
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موعد صرف الدفعة الثانية من العلاوات الخمس الاستعلام عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي moss.gov.eg

موعد صرف الدفعة الثانية من العلاوات الخمس الاستعلام عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي ،النوع الثاني من أنواع مخصصات المعاشات الخمسة هو من الأمور التي تحدث في قلوب الكثير من مواطني جمهورية مصر العربية ، ولقد قاموا بتجميد البدلات ويريدون السؤال عن قيمة هذه المخصصات.

الدفعة الثانية للعلاوات الخمسة للمعاشات
و قسمت وزارة التضامن الاجتماعي المصرية مدفوعات المكافآت المجمدة إلى أربعة أقساط، لأن قرار إصدار هذه المدفوعات جاء من الرئيس عبد الفتاح السيسي ، الذي قرر في أبريل من العام الماضي صرف هذه المدفوعات للجميع تقاعد من 1 يوليو في الفترة من 2005 إلى 1 يوليو 2015، كان هناك 10 ملايين موظف في القطاع الحكومي و 500 ألف موظف في القطاع الخاص.

الاستعلام عن العلاوات الخمس
قامت وزارة التضامن الاجتماعي بإنشاء موقع على شبكة الإنترنت للاستعلام عن قيمة هذه المكافآت و سنحقق من خلال الخطوات التالية:

- يمكنك الوصول إلى استطلاعات وزارة التضامن الاجتماعي مباشرة عبر الإنترنت.

- بعد ذلك ، أدخل رقم البطاقة المكون من 14 رقمًا للشخص الذي سيتم التحقيق معه.

- أنت مطالب بكتابة اسم و الدتك للشخص الذي يبحث عن المعلومات.

- انقر فوق زر السؤال أدناه.

- سيتم توجيهك إلى صفحة أخرى تحتوي على معلومات حول المكافأة و وقت إنفاقها.

موعد صرف الدفعة الثانية للعلاوات الخمسة للمعاشات
يتم دفع هذا الدعم على أربعة أقساط ، و بما أن الوزارة قد منحت بالفعل معاش شهر يوليو لبعضهم ، فإن جدول سداد البدلات الأخرى هو كما يلي:

- سيتم دفع الدفعة الثانية مع معاش أكتوبر.

- الحلقة الثالثة تتوافق مع المعاش لشهر يناير 2021.

- سيتم استخدام العلاوات المجمدة في المرحلة الثالثة مع المعاش قبل أبريل 2021.

- وقالت وزارة التضامن الاجتماعي إن إجمالي الإنفاق السنوي على هذه الإعانات سيكون 7 مليارات جنيه و إجمالي الإنفاق 35 مليار جنيه.

موعد صرف الدفعة الثانية من العلاوات الخمس الاستعلام عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي moss.gov.eg

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