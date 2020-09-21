تجديد حبس الطالب المتهم بقتل موظف بالمنيا 15 يوما على ذمة التحقيقات

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جددت النيابة العامة المنيا، حبس طالب بتهمة قتل موظف طعنًا بسكين، بعد أن شاهده في وضع مُخِلّ مع والدته، عقب عودته من عمله بالقاهرة إلى منزله بمركز العدوه، 15 يوما علي ذمة التحقيقات.



وكان اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، قد تلقي إخطارًا من مأمور مركز شرطة العدوة، بورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة، بمقتل موظف على يد طالب جامعي.

بتشكيل فريق بحث جنائي، برئاسة الرائد محمد صلاح، رئيس مباحث مركز العدوة، تحت إشراف اللواء خالد عبدالسلام، مدير مباحث المديرية، تبيّن مقتل "م. ن"، 49 عامًا، موظف، على يد "م. ح"، 22 عاما، طالب جامعي، ويعمل بالقاهرة.



كشفت التحريات أن الطالب يعمل بالقاهرة منذ 5 سنوات بعد وفاة والده ليستطيع استكمال تعليمه الجامعي، وعقب عودته إلى منزله لوالدته، فوجئ بصديق والده في وضع مُخِلّ مع والدته، فأسرع وامسط سكينًا من المطبخ، وطعن المجني عليه عدة طعنات نافذة في القلب، أودت بحياته في الحال، وتحرر محضر بالواقعة، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى العام، وضبط المتهم والسلاح المستخدم.

و على جانب اخر وعلى جانب اخر أصيب، 4 أشخاص إثر تعرضهم لحادث تصادم بين سيارتي ملاكي بالطريق الصحراوي الشرقي المار على محافظة المنيا.



كان اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي بحري كمين الشيخ فضل بالطريق الصحراوي الشرقي.



وانتقال قوات الأمن تبين إصابة كلا من: وسام مدحت فايز، 60 عاما، مقيم بمنطقة النزهة القاهرة، مصاب بسحجات وكدمات، وشقيقه مدحت فايز زكي، 33 عاما، مقيم بذات العنوان، مصاب بجرح قطعي بالوجه بطول 3 سم، ومريم رمسيس فايز بولس، 30 عاما، بدون عمل تقيم بذات العنوان، مصابة باشتباة كسر بالفخذ الأيمن وما بعد الارتجاج، وعماد يونان شاكر، 46 سنه مهندس، مقيم بمركز سمالوط بالمنيا، مصاب باشتباة ما بعد الارتجاج وكدمات شديدة بالعين اليمنى



وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ تم نقل المصاب إلي مستشفي الشيخ فضل، وتحرير محضر بالواقعة.

