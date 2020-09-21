بشرى سارة لجماهير الأهلي بشأن مشاركة الشحات في إفريقيا

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 12:33 م
بوابة الفجر
حسام مجدي
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تلقى جماهير النادي الأهلي نبأ سار في الساعات القليلة الماضية بشأن إمكانية مشاركة حسين الشحات نجم الأحمر في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأكد حسين الشحات، أن اللاعبين كانو يسعون لتعويض الجماهير منذ الخسارة أمام صن داونز الموسم الماضي في دوري أبطال إفريقيا.

وقال الشحات خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش: "كان من المفترض إجراء عملية الفتاق مع بداية توقف الدوري بسبب كورونا لكن ظروف الطيران منعت ذلك".

وتابع: سبق وأجريت عملية الفتاق في المقاصة لكن لم أحصل على الوقت الكافي للراحة والتأهيل".

وواصل حسين الشحات حديثه: "كنت أتمنى إجراء عملية الفتاق في وقت مبكر".

وأضاف: "كنت سعيدا للغاية بتأجيل إفريقيا، لكي ألحق بمباراة الوداد، التأجيل سيكون فارقا في استعادة لياقتي".

وعن مؤمن زكريا قال: "من اللاعبين الرجال وله معي مواقف كثيرة رائعة، لم أتعامل معه عن قرب لكني كنت أحبه قبل
الانضمام إلى الأهلي".

واختتم الشحات حديثه قائلا: "نسعى للفوز بدوري أبطال أفريقيا حتى نهديها إلى مؤمن زكريا".

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