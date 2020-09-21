كشف ملابسات اختلاق واقعة تعرض أحد الأشخاص للسرقة بالإكراه

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 12:26 م
بوابة الفجر
داليا عادل
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تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات إختلاق واقعة تعرض أحد الأشخاص للسرقة بالإكراه.

تبلغ لقسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم) بأنه حال سيره بالسيارة ملكه بدائرة القسم فوجئ بقيام (عدد 3 أشخاص) يستقلون سيارة نصف نقل بإستيقافه وتهديده بسلاح نارى (فرد خرطوش) كان بحوزة أحدهم والإستيلاء منه على مبلغ مالى (3000 جنيه) كرهًا عنه ولاذوا بالفرار.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين عدم صحة رواية المُبلغ بإعادة مناقشته عدل عن أقواله، وقرر بأنه حال سيرة بالسيارة ملكه بالمنطقة محل البلاغ إصطدمت به السيارة سالفة الذكر نتج عن ذلك حدوث تلفيات بالسيارة ملكه ولاذ قائدها بالفرار، فإختمر فى ذهنه فكرة إختلاق الواقعة إنتقاما منه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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