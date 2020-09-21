مواصلة الحملات التموينية المكبرة لضبط الأسواق

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واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى وقد أسفرت تلك الحملات عن تحقيق النتائج التالية:-



ضبط (1152) قضية تموينية متنوعة "خلال 24 ساعة" أبرزها القضايا الآتية:



ضبط ( 2،053 طن "لحوم مستودرة – سجق – كبدة- كلاوى – قلوب مستودرة) يشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية بدون مستندات مجهولة المصدر وتشكل خطرًا على الصحة العامة طبقًا لما ورد بتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية من مفتشى الأغذية بوزارة الصحة تمهيدًا لعرضها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، بحوزة مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدون ترخيص بشبرا الخيمة (بمحافظة القليوبية).



ضبط ( 2 طن "دقيق فاخر – سكر حر") بدون مستندات مجهولة المصدر تمهيدًا لعرضها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، بحوزة المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية بالعاشر من رمضان (بمحافظة الشرقية).



ضبط ( 4،400 عبوة "مرقة دجاج") غير صالحة للإستهلاك الآدمى لإنتهاء تاريخ الصلاحية المدون عليها بما يشكل خطرًا على الصحة العامة تمهيدًا لعرضها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، بحوزة المدير المسئول عن مصنع لإنتاج السلع الغذائية بدون ترخيص بالرمل (بمحافظة الإسكندرية).



ضبط المديرة المسئولة عن مخبز بلدى بمدينة السلام (بمحافظة القاهرة) لإستيلائها على مبلغ (2،120،517 جنيه من أموال الدعم بدون وجه حق من خلال التلاعب وإختراق نظام تشغيل منظومة الخبز عن طريق إثبات عمليات صرف خبز وهمية يوميًا والتصرف فى كميات من الدقيق البلدى المدعم إستخراج 82% ) وبيعها فى السوق السوداء.



ضبط ( 285،200 قرص أدوية خاصة بعلاج العديد من الأمراض" مهربة جمركيًا وغير مسجلة ومحظور تداولها بالأسواق – 3000 قطعة كمامة – 620 عبوة كحول) مستلزمات طبية بدون مستندات مجهولة المصدر وغير صالحة للإستهلاك الأدمى لعدم إستيفاء الشروط الصحة للتخزين وتشكل خطرًا على الصحة العامة طبقًا لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية تمهيدًا لعرضها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، بحوزة المدير المسئول عن مخزن تابع لصيدلية بدون ترخيص بالمعادى (بمحافظة القاهرة).



ضبط ( 241 جرام "مشغولات ذهبية" أشكال مختلفة) مدموغة بدمغات مغشوشة ومقلدة لدمغات مصلحة دمغ المصوغات والموازين بدون مستندات مجهولة المصدر تمهيدًا لعرضها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، بحوزة المدير المسئول عن محل للمشغولات الذهبية بدون ترخيص بشبرا الخيمة (بمحافظة القليوبية).



ضبط ( 10 طن أسمدة زراعية) بدون مستندات ومجهولة المصدر تمهيدًا لعرضها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، بحوزة مالك مخزن لتجارة الأسمدة والمبيدات الزراعية بمنوف (بمحافظة المنوفية).



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

