لليوم الثاني.. تواصل أعمال حملة تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية في المنيا

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 12:21 م
بوابة الفجر
أحمد الخميسى - هناء البشيرى
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لليوم الثاني على التوالي، تواصل الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بمديرية الصحة بالمنيا أعمالها ولمدة 10 أيام تحت شعار «حقك تنظمي»، وذلك بهدف تقديم الخدمات والمعلومات لتنظيم الأسرة بالمجان، ضمن مبادرة «أيامنا أحلى»، التي يتم تنفيذها تحت رعاية وزيرة الصحة والسكان.

قال الدكتور محمد نادى، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إن الحملة تأتي في إطار تنفيذ توجيهات وزيرة الصحة والسكان، بهدف وصول خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية كحق مكفول لجميع المواطنين، والعمل على تحقيق المردود الإيجابي على صحة الأم والطفل ورفع وعي المجتمع، مؤكدا أن الحملة تستهدف نشر وتقديم خدمات ووسائل تنظيم الأسرة مجانا بجميع مراكز وقرى المحافظة عن طريق المستشفيات والوحدات الصحية والعيادات المتنقلة.

وأضاف «النادي» أنه سيتم توقيع الكشف وتوفير أدوية الصحة الإنجابية ووسائل منع الحمل بالمجان، بالإضافة إلى تقديم خدمات التثقيف الصحي، وستكون الحملة على مستوى جميع الإدارات الصحية بمراكز المحافظة، وستكون على مرحلتين المرحلة الأولى من الأحد 209 حتى الخميس 249 في المنيا وسمالوط وبنى مزار ومغاغة وديرمواس وستبدأ المرحلة الثانية من السبت 269 حتى الأربعاء 309 في مطاى والعدوة وأبوقرقاص وملوى

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