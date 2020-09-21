ضبط مواد مخدرة وأسلحة نارية وتشكيل عصابي بدمياط

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 12:20 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
Advertisements
نجح أمن دمياط فى ضبط كمية من المواد المخدرة والأسلحة النارية وضبط تشكيل عصابى.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط خلال حملة أمنية مكبرة من ضبط الآتى:
ضبط (عدد 41 كيس لمخدر الشابو وزنت 250 جرام – ميزان حساس – سلاح أبيض "مطواة" – مبلغ مالى) بحوزة (عاطل – ربة منزل "لهما معلومات جنائية") حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة رأس البر.

ضبط (سلاح أبيض - فرد خرطوش وطلقة من ذات العيار - كمية من نبات البانجو المخدر وزنت 3،5 كيلو جرام -مبلغ مالى) بحوزة (عاطل "له معلومات جنائية") حال تواجده بدائرة مركز شرطة كفر سعد.

ضبط (فرد خرطوش وطلقة من ذات العيار - كمية من مخدر الهيروين -مبلغ مالى) بحوزة (عاطلان "لهما معلومات جنائية") حال تواجدهما بدائرة مركز شرطة كفر سعد.

ضبط (فرد خرطوش وطلقة - كمية من نبات البانجو المخدر -مبلغ مالى) بحوزة (عاطل "له معلومات جنائية") حال تواجده بدائرة مركز شرطة دمياط.

ضبط (فرد خرطوش وطلقة من ذات العيار - كمية من مخدر الهيروين وزنت 35 جرام – مبلغ مالى) بحوزة (عاطلان "لهما معلومات جنائية") حال تواجدهما بدائرة مركز شرطة دمياط.

ضبط (بندقية آلية و15 طلقة من ذات العيار - كمية من مخدر الهيروين وزنت 80 جرام – مبلغ مالى) بحوزة (عاطلان "لأحدهما معلومات جنائية") حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة دمياط الجديدة.

ضبط (فرد خرطوش - طلقة من ذات العيار - مقص حديدى - 2 قصافة أسلاك - منشار – 6 دراجات نارية) بحوزة (عاطلان "لأحدهما معلومات جنائية") وإعترفا بقيامهما بتكوين تشكيلًا عصابيًا تخصص فى إرتكاب وقائع سرقة الدراجات النارية بدائرة قسم شرطة دمياط الجديدة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

ضبط مواد مخدرة وأسلحة نارية وتشكيل عصابي بدمياط
ضبط مواد مخدرة وأسلحة نارية وتشكيل عصابي بدمياط
ضبط مواد مخدرة وأسلحة نارية وتشكيل عصابي بدمياط
ضبط مواد مخدرة وأسلحة نارية وتشكيل عصابي بدمياط
ضبط مواد مخدرة وأسلحة نارية وتشكيل عصابي بدمياط
ضبط مواد مخدرة وأسلحة نارية وتشكيل عصابي بدمياط
ضبط مواد مخدرة وأسلحة نارية وتشكيل عصابي بدمياط
ضبط مواد مخدرة وأسلحة نارية وتشكيل عصابي بدمياط
ضبط مواد مخدرة وأسلحة نارية وتشكيل عصابي بدمياط
ضبط مواد مخدرة وأسلحة نارية وتشكيل عصابي بدمياط

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

لبانجو ضبط 4

أخبار تهمك

رقم تاريخي لكريستيانو رونالدو في افتتاح الدوري الإيطالي

منذ ساعة و 13 دقيقة

تطورات تجديد في مفاوضات الأهلي مع البلايلي

منذ ساعة و 9 دقيقة

عاجل.. برشلونة يختار 3 صفقات جديدة

منذ ساعتين و 17 دقيقة

عاجل.. عملاق الكوميديا سمير غانم يكشف حقيقة تدهور صحته

منذ حوالي 12 ساعة

تطورات جديدة بشأن مدرب الزمالك الجديد

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يقرر الاستغناء عن نجمي الفريق

منذ حوالي 14 ساعة

تعليق غريب من بيرلو بعد الفوز على سامبدوريا بالدوري الإيطالي

منذ ساعتين و 9 دقيقة

الأهلي يحصل على توقيع الصفقة الكبرى

منذ حوالي 18 ساعة

خطوة واحدة تفصل الأهلي عن التعاقد مع صفقة الموسم

منذ حوالي 16 ساعة

قرار عاجل يقرب يوسف البلايلي من الأهلي

منذ ساعتين و 42 دقيقة

نجم برشلونة يستفز رونالد كومان

منذ أقل من ساعتين

قرار عاجل من المحكمة بشأن سما المصري بقضية سب ريهام سعيد

منذ حوالي 21 ساعة

الأهلي يقترب من حسم صفقة جديدة قوية

منذ حوالي 3 ساعات

أمريكا تكشف هوية من حاول تسميم ترامب

منذ حوالي 22 ساعة

بالأسماء.. استمارة 6 لخماسي الزمالك

منذ حوالي 16 ساعة

تعرف على تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة طنطا في الدوري

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

ضبط 4 بحوزتهم أسلحة نارية وكمية من المواد المخدرة بدمياط

ضبط 3 عاطلين بحوزتهم مخدرات وأسلحة نارية في دمياط

سقوط 5 تجار مخدرات في دمياط

ضبط خارجين على القانون بدمياط بحوزتهم أسلحة ومخدرات

ضبط 12 عنصرا لاتجارهم في المواد المخدرة بدمياط (صور)

سقوط 3 عاطلين بكوكتيل مخدرات بدمياط

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
09:33 ص

الأهلي يقترب من حسم صفقة جديدة قوية

عاجل.. برشلونة يختار 3 صفقات جديدة

10:25 ص

عاجل.. عملاق الكوميديا سمير غانم يكشف حقيقة تدهور صحته

12:29 ص

قرار عاجل يقرب يوسف البلايلي من الأهلي

10:00 ص

تطورات تجديد في مفاوضات الأهلي مع البلايلي

11:34 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: «كورونا» ترفع السرية عن «بنات بوتين»

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: روشتة «الفجر» للحكومة.. كيف يتم تنفيذ قرارات الرئيس فى مخالفات البناء؟