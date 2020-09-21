ضبط 2 طن لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالقليوبية

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ضبطت مباحث التموين بالقليوبية، بقيادة العقيد أحمد عبد العليم مدير مباحث التموين، اليوم الإثنين، مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدون ترخيص بشبرا الخيمة، لتجميعه لحوم مستوردة وكبدة وسجق، يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الأدمي، وتحرر محضرا بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.



تلقى اللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية، إخطارا من العقيد أحمد عبدالعليم مدير مباحث التموين بالقليوبية، يفيد ورود معلومات بقيام مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدون ترخيص بشبرا الخيمة، بتجميع لحوم مستوردة وكبدة وسجق، يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الأدمى تمهيدا لطرحها بالأسواق.



جرى تشكيل حملة بالتنسيق مع مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، وتمكنت الحملة من ضبط 2،053 طن لحوم مستودرة وسجق وكبدة وكلاوى وقلوب مستودرة، يشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية بدون مستندات مجهولة المصدر وتشكل خطرًا على الصحة العامة، طبقا لما ورد بتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية من مفتشى الأغذية بوزارة الصحة تمهيدًا لعرضها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وضبط مالك الثلاجة، وتحرر محضر بالوقاعة وتولت النيابة التحقيق.