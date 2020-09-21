خلال 6 سنوات.. 378 مليون جنيه خدمات مياه لمركز ومدينة المنيا

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 12:16 م
بوابة الفجر
أحمد الخميسي - كلينتون يسرى
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قال المهندس ياسر أحمد الشهاوي، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، والعضو المنتدب، إن مركز المنيا شهد في الـ6 سنوات الأخيرة طفرة في خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، حيث تم استلام محطات وتشغيلها وعمل إحلال وتجديد ومد وتدعيم للعديد من الخطوط بتكلفة إجمالية حوالي 378 مليون جنيه.

وأضاف الشهاوي أن هذه الخدمات شملت إدخال الصرف الصحي لقرية صفط الخمار، وذلك باستلام وتشغيل محطة رفع صرف صحي صفط الخمار والشبكة الخاصة بها بقيمة إجمالية 52 مليون جنيها عام 2015. وإدخال الصرف الصحي لقرية بني أحمد الغربية، وذلك باستلام وتشغيل محطة رفع صرف صحي بني أحمد الغربية والشبكة التابعة لها بقيمة إجمالية تقدر بـ58 مليون جنيه عام 2015 وإدخال الصرف الصحي لقرية طهنشا، وذلك باستلام وتشغيل محطة رفع صرف صحي طهنشا والشبكة الخاصة بها، بقيمة إجمالية 29 مليون جنيه عام 2018 واستلام.

ولفت الشهاوى قائلا: بالإضافة إلى تشغيل محطة رفع صرف صحي تلة رقم 3 وذلك لخدمة المناطق المحرومة من الصرف بمنطقة غرب تلة بقيمة إجمالية 18 مليون جنيه عام 2018، شملت إستلام محطة صرف صحي الأوقاف وشبكة الانحدار الخاصة بها لخدمة عدد 1068 وحدة إسكان اقتصادي و484 وحدة إسكان اجتماعي و381 محلا تجاريا و40 محلا ملحقا بالإسكان الاستثماري بتكلفة إجمالية تقدر بـ50 مليون جنيه عام 2019 وجار استلام وتشغيل محطة رفع صرف صحي ومعالجة البرجاية لخدمة قرية البرجاية والقري المجاورة لها، بقيمة إجمالية تقدر بـ125 مليون جنيه عام 2020.

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