شاهد.. لحظة وصول محمد جمعة إلى مركز الأورام بالفيوم

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 12:11 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر تصوير مصطفى الديب
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وصل منذ قليل النجم محمد جمعة، مركز الأورام بالفيوم وذلك لدعم مرضى السرطان.


واستقبله الدكتور مصطفى ثابت نائب رئيس مركز الأورام ورئيس التحرير التنفيذي لموقع الفجر.


من ناحية أخرى يذكر أن أخر أعمال "جمعة" كانت في شهر رمضان السابق 2020 بمشاركته في مسلسل " البرنس" بطولة محمد رمضان، نور، أحمد زاهر و روجينا ، من تأليف محمد سامى و من إخراج محمد سامى.


كما يعرض له مسرحية "علاء الدين"، وهى من بطولة أحمد عز "علاء الدين"، تارا عماد "ياسمين"، محمد ثروت "الجنى"، هشام إسماعيل "الوزير جعفر"، سامى مغاورى "السلطان"، إسلام ابراهيم "قفة"، محمد جمعة "فرعون".

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