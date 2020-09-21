ضبط 3782 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 12:10 م
بوابة الفجر
داليا عادل
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واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه حملات مرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (3782) مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات التالية:

(1874) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.
(90) مخالفة السير بدون تراخيص.
(5) دراجات نارية مخالفة.
(21) مخالفة شروط الترخيص.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

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تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط محصل بشركة المياه لتحصيله عدد من الفواتير المستحقة من عملاء الشركة والإستيلاء على قيمتها البالغة 70 ألف جنيه وإختلاسها لنفسه.

تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بقيام (محصل بفرع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأبوتشت) بالإستيلاء على مبالغ مالية من عهدته.

أسفرت جهود تحريات فرع الإدارة بجنوب الصعيد عن قيام (المحصل المشار إليه) بإستغلال طبيعة عمله كونه محصل بالشركة والمنوط به تحصيل قيمة فواتير استهلاك المياه من المواطنين وقام بتحصيل (463) فاتورة من عملاء الشركة بقيمة ( 70) ألف جنيه وإختلاسها لنفسه وعدم توريدها لخزينة الشركة جهة عمله فى غضون الفترة من شهر نوفمبر 2019 وحتى يونيو 2020.

تأكد ذلك بسؤال مسئولى الشركة.. كما أمكن الحصول على كافة المستندات المؤيدة للواقعة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم المذكور، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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الاداره العامة للمرور

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