التفاصيل الكاملة لواقعة قتل عجوز الخليفة

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 12:04 م
بوابة الفجر
داليا عادل
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ادلى المتهم بقتل سيدة مسنة داخل شقتها بمنطقة الخليفة باعترافات تفصيلية لرجال المباحث عقب ضبطة.

وقال المتهم انه على معرفة بالمجنى عليها، ويعلم بأنها تقيم بمفردها، وإحتفاظها بمشغولات ذهبية فعقد العزم على سرقتها، حيث توجه للشقة محل سكنها وتمكن من الدخول أثناء إستغراق المجنى عليها فى النوم.

وأضاف انه حال قيامه بسرقة المشغولات الذهبية التى تتحلى بها المجنى عليها إستشعرت به، فقام بالتعدى عليها بطعنات بالجسم مما أدى إلى وفاتها، وإستولى على المشغولات الذهبية وهاتفها المحمول، وفر هاربًا، وأضاف بتصرفه فى المشغولات الذهبية بالبيع لإثنين من أصحاب محال المصوغات ذهبية بالقليوبية.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا من قسم شرطة الخليفة بالعثور على جثة (ربة منزل) بمسكنها الكائن بدائرة القسم، وبسؤال نجلتها قررت بأن والدتها مقيمة بمفردها بالشقة محل البلاغ، ونفت علمها بملابسات وفاتها وأقرت بإختفاء هاتفها المحمول وكمية من المشغولات الذهبية كانت تتحلى بها المجنى عليها، ولم تتهم أو تشتبه فى أحد بإرتكاب الواقعة، توصلت جهود فرق البحث الجنائى إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (عاطل - مقيم بالقليوبية – له معلومات جنائية، عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبحوزته الهاتف المحمول المستولى عليه وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقع تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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